Кабмін обмежив постачання ліків одному дистриб'ютору для запобігання монополізації фармринку

Кабінет Міністрів заборонив постачання одного препарату одному дистриб’ютору в обсязі, що перевищує 20% від загального чистого доходу від реалізації цих ліків за попередній рік.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, ці зміни уряд вніс відповідною постановою до ліцензійних умов.

Згідно з ними, реалізація готового лікарського засобу виробниками/імпортерами одному суб’єкту дистриб’ютору в обсягах, що перевищують 20%, дозволяється лише у випадку, коли інші суб’єкти господарювання не забезпечили своїми заявками закупівлю всього обсягу готової продукції у цього виробника/імпортера.

Наприклад, коли відсутні заявки на закупівлю лікарських засобів, або коли кількість дистриб’юторів, з якими виробник/імпортер уклав договір, є недостатньою для забезпечення закупівлі всього обсягу лікарських засобів, чи на дату подання заявки на закупівлю лікарського засобу виробником/імпортером задоволені всі подані заявки інших дистриб’юторів.

"Таке регулювання покликане запобігти монополізації фармацевтичного ринку, створити рівні умови для участі середніх і дрібних дистриб’юторів, а також сприяти формуванню конкурентного середовища. У підсумку це має позитивно позначитися на доступності та справедливій ціні ліків для українських пацієнтів", - зазначило міністерство.

Вимоги до ліцензійних умов набудуть чинності через два місяці з дати опублікування постанови уряду.