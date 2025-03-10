Медицина

15:43 10.03.2025

Україна отримала 100 тис. доз комбінованої вакцини для безоплатних щеплень дітей – МОЗ

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Україна отримала 100 тис. доз комбінованої вакцини для безоплатних щеплень дітей – МОЗ

В Україні розподілили 100 тис. доз комбінованої вакцини ПЕНТА-Hib для дітей першого року життя, закуплену й доставлену в Україну ЮНІСЕФ у межах співпраці з Міністерством охорони здоров’я, повідомляється на сайті відомства у понеділок.

"Використання комбінованих вакцин дає змогу скоротити кількість ін’єкцій для дитини та візитів до медзакладу для батьків. У період війни це важливо, оскільки дає можливість швидше надолужити пропущені щеплення", – зазначив заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.

У повідомленні зазначається, що вакцина захищає від п'яти захворювань - дифтерії, правця, кашлюку, гепатиту B та гемофільної інфекції. Щеплення проводяться безоплатно в державних медичних закладах.

МОЗ також повідомило, що з 2026 року в Україні запровадять зміни до Національного календаря щеплень, включаючи безоплатну вакцинацію проти ВПЛ та ширше застосування комбінованих вакцин.

Теги: #моз #вакцина

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