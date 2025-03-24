Виручка медмережі "Добробут" у 2024 році зросла на 51%

Виручка медичної мережі "Добробут" торік зросла на 51% порівняно з 2023 роком, до 3,5 млрд грн, йдеться в її пресрелізі.

Згідно з ним, за підсумками 2025 року "Добробут" планує збільшити виручку щонайменше на третину.

Крім того повідомляється, що торік інвестиції "Добробуту" в розвиток мережі становили 400 млн грн, зокрема 21 млн грн було спрямовано на забезпечення енергоавтономності її медцентрів.

Кількість пацієнтів мережі в 2024 році збільшилася на 21% порівняно з 2023 роком, кількість візитів становила 1,5 млн. При цьому було здійснено 14 тис виїздів невідкладної допомоги "Добробуту".

Найбільш затребуваними серед клієнтів фахівцями "Добробуту" в 2024 році були педіатр, терапевт, ЛОР, акушер-гінеколог та невролог.

Як повідомляє мережа, торік хірурги "Добробуту" провели понад 11 тис. хірургічних втручань, зокрема команда кардіохірургів під керівництвом Олександра Бабляка провела майже 300 мініінвазивних операцій на серці.

До п'ятірки напрямків оперативних втручань увійшли ЛОР, загальна хірургія та проктологія, гінекологія, доросла травматологія і ортопедія, дитяча хірургія.

Мережа повідомляє, що минулого року Центр психічного здоров’я надав понад 5 тис. послуг з психологічної та психіатричної допомоги, стаціонарним психіатричним лікуванням скористалися 66 пацієнтів.

Власні діагностичні лабораторії мережі виконали майже 317 тис. досліджень. Найбільш популярні аналізи у пацієнтів — на С-реактивний білок (є ознакою запального процесу або травми) та загальні аналізи крові й сечі.

Благодійний фонд мережі Dobrobut Foundation залучив на медичну та гуманітарну допомогу людям, постраждалим від війни, понад 16 млн грн, що на 10 млн грн більше, ніж у 2023 році. Майже 3 тис. безоплатних медичних послуг отримали 148 пацієнтів, з них 21 – діти.

Загальна кількість працівників мережі "Добробут" станом на початок 2025 складає 3,2 тис людей, з них лікарі – 1,3 тис.

Компанія виплатила своїм 131 мобілізованим працівникам майже 22 млн грн, враховуючи податки.

"В 2025 році ми зосередимося на подальшому масштабуванні і підвищенні стандартів", — зазначив гендиректор медмережі "Добробут" Сергій Орел, якого цитує пресслужба.

"Добробут" – одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. У портфелі компанії 17 медичних центрів в Києві та Київській області, служба невідкладної допомоги, стоматологія та аптеки. Медичні центри мережі надають послуги для дітей та дорослих за понад 75 медичними напрямами. Щороку хірурги "Добробуту" проводять понад 10 тис. операцій. У мережі працюють понад 3200 співробітників.