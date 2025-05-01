Інтерфакс-Україна
Економіка
12:32 01.05.2025

Kormotech ставить за мету досягти обсягу виручки в EUR500 млн до 2028р.

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Kormotech ставить за мету досягти обсягу виручки в EUR500 млн до 2028р.

Група компаній Kormotech ставить за мету отримати більше половини продажів на зовнішніх ринках та досягти обсягу виручки в EUR500 млн до 2028 року.

Такі плани озвучив керівний директор регіону Центрально-Східної Європи Kormotech Юрій Бикоріз в інтерв’ю агентству "Інтерфакс Україна".

"Група компаній Kormotech завершила 2024 рік з $162,7 млн обороту, що на 6,5% більше, ніж за 2023 рік. Сумарно протягом минулого року реалізували 83 тис. тонн сухих та вологих раціонів для котів та собак, що в цілому майже на 7,5% перевищує показники 2023 року. По загальному обсягу на наступну п’ятирічку ми хочемо приростати в середньому на рік десь близько 30-35%, щоб досягти нашої амбіції - мати у 2028 році півмільярда євро виручки”, - повідомив Бикоріз.

За підсумками 2024 року співвідношення у тоннах продукції становило 28% експорт / 72% внутрішний ринок.

За словами Бикоріза, у найближчі роки темпи зростання за кордоном мають бути суттєво вищі, ніж в Україні.

"До 2028-го хочемо мати більш ніж половину обсягів на зовнішніх ринках. Є й суперамбіція: змінити співвідношення, мати дві третини за кордоном, третину в Україні", - сказав він.

За словами Бикоріза, фокус найближчих років - ринки Центральної і Східної Європи (CEE, Central and Eastern Europe), насамперед  Румунія, Болгарія, країни Балтії, Польща і Греція.

With the participation of CFI, Agence française de développement médias, as part of the Hub Bucharest Project with the support of the French Ministry of Foreign Affairs

Теги: #бикоріз_юрій #kormotech #виручка

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