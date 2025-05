Доля інтернет-продажів Kormotech у Європі має зрости до 15% до 2028 р.

Група компаній Kormotech ставить за мету у найближчі три роки зайти у топ-20 мереж на кожному з пріоритетних ринків та збільшити долю інтернет-продажів до 15%.

Такі плани озвучив керівний директор регіону Центрально-Східної Європи Kormotech Юрій Бикоріз в інтерв’ю агентству "Інтерфакс Україна".

"По країнам Центральної і Східної Європи хочемо мати (долю є-коммерс) не менше, ніж 15% до 2028 року. Ми бачимо ресурс швидкого зростання - бо і сама частка продажів у країнах CEE через інтернет зростає і е-коммерс показує більші темпи зростання, ніж інші канали", - наголосив Бикоріз.

Він повідомив, що у комерційній структурі в Європі є окремі команди - та, яка відповідає за розвиток мереж супермаркетів і яка відповідає за розвиток інтернет-продажів.

"На даний час напрям інтернет-продажів розвиває німець Стефан Рош, якого ми обрали на цю посаду завдяки його досвіду, з найбільшої європейської мережі зоомагазинів, де він розвивав є-коммерс. Тепер він працює з нами і ми вже є на ключових майданчиках. Наприклад, у Польщі ми є і на Allegro, у Румунії - на eMag, наші бренди представлені на "Амазоні" також. Наша задача за найближчі три роки зайти у топ-20 мереж на кожному із пріоритетних ринків", - повідомив Бикоріз.

Піковим періодом інтернет-продажів є період розпродажів.

"Листопад, т.зв. "чорна п’ятниця" дає піки. Цікаво, що в Європі це різні дати. Наприклад, у Румунії ці акції у перших числах листопада, у Польщі, країнах Балтії - ближче до кінця листопада. Тому у цілому листопад по Європі у нас дає виручки до EUR200 тис., і показник зростає", - повідомив він.

Kormotech — глобальна сімейна компанія з українським корінням, що з 2003 року виробляє високоякісне харчування для котів і собак під брендами Optimeal, Delickcious, Club 4 Paws, Гав!, Мяу! My Love Компанія має виробничі потужності в Україні та ЄС. Асортимент налічує понад 650 позицій. Kormotech – лідер в Україні, входить у ТОП-50 світових виробників харчування для тварин і ТОП-20 найбільш динамічних петфуд-брендів. Kormotech реалізує у 46 країни світу продукцію своїх брендів та власних торгових марок партнерів.

Група компаній Kormotech завершила 2024 рік із $162,7 млн обороту, що на 6,5% більше, ніж за 2023 р. Сумарно, протягом минулого року група компаній продала 83 тис. тонн сухих та вологих раціонів для котів та собак, що в цілому майже на 7,5% перевищує показники 2023 року.

With the participation of CFI, Agence française de développement médias, as part of the Hub Bucharest Project with the support of the French Ministry of Foreign Affairs