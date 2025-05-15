"Київстар" у I кв. збільшив виручку на 49,5%, подвоїв капітальні інвестиції

Найбільший в Україні оператор мобільного зв'язку "Київстар" у січні-березні 2025 року збільшив виручку на 49,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року - до 10,72 млрд грн, подвоївши інвестиції до 2,42 млрд грн.

Як випливає з оприлюдненої материнською компанією VEON звітності, у доларовому еквіваленті виручка оператора у першому кварталі збільшилась на 36,9% - до $257 млн.

Дохід "Київстар" за перший квартал 2025 року зріс на 49,5% завдяки зростанню ARPU (середній дохід від одного користувача), який збільшився на 53,9% - до 140,6 грн.

"Вражаючі показники були досягнуті завдяки коригуванню цін, стабільності бази 4G та зростаючим впровадженням цифрових послуг "Київстар", що, у свою чергу, призвело до зростання споживання мобільного інтернету. Динамічне зростання доходу відображає ефективне відновлення після кібератаки попереднього року", - йдеться у повідомленні VEON.

Основну частину виручки "Київстар" у вказаний період складали доходи від телеком-послуг, які зросли на 47,8% - до 10,39 млрд грн. Втім, доходи від цифрових послуг збільшились у 2,4 раза - до 329 млн грн.

Показник EBITDA збільшився на 64,2% - до 5,95 млрд грн, EBITDA margin - на 5 відсоткових пункти (в.п.), до 55,6%. У доларовому еквіваленті EBITDA зросла на 50,6% - до $143 млн. Показник EBIT зріс на 99% - до 4,18 млрд грн, EBIT margin - на 9,8% в.п., до 39,1%.

Абонентська база "Київстар" у першому кварталі 2025 року зменшилась на 4,9% - до 22 млн абонентів. Також на 4,3% скоротилась база абонентів 4G - до 14,3 млн.

"Зменшення кількості користувачів 4G, в основному, пов'язане з загальним скороченням мобільних абонентів. Це було більш ніж компенсовано 21,2% зростанням споживання даних на одного користувача та збільшенням кількості абонентів у роумінгу", - йдеться у повідомленні VEON.

"Київстар" за січень-березень зафіксував зростання обсягу Data usage (обсяг гігабайтів, які споживає користувач) на 21,2% - до 11,4 Гб. Показник цифрового MAU (Monthly Active Users) зріс на 32,9% - до 10,3 млн.

За вказаний період дохід цифрової платформи Helsi зріс на 41% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. На кінець першого кварталу платформа мала 1,8 млн користувачів додатку, що на 30% більше, ніж у першому кварталі минулого року. Кількість медичних фахівців на платформі також зросла на 3% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Станом на кінець березня кількість активних лікарів на платформі сягала 39 тис.

"Київстар TV" продемонстрував вражаюче зростання доходу на 177%, завдяки зростанню кількості абонентів на 34,9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Зростання відбулось завдяки привабливим контент-пропозиціям, серед яких ексклюзивний запуск спортивного каналу Setanta Premium та оновлений спортивний розділ у додатку, зазначили у VEON. Україномовний контент наразі досяг 81% каталогу платформи. Крім того, додаток "Київстар ТБ" розширив своє охоплення за рахунок запуску на пристроях Xbox.

Капітальні інвестиції "Київстар" у січні-березні зросли на 126% - до 2,42 млрд грн і були спрямовані переважно в зміцнення енергостійкості мережі і розширення покриття 4G.