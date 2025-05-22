Інтерфакс-Україна
Економіка
16:31 22.05.2025

Співвласники Enzym Group та Kormotech, родина Вовк створила Міжнародну наглядову раду для глобальної експансії бізнесу

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Співвласники Enzym Group та Kormotech, родина Вовк створила Міжнародну наглядову раду для глобальної експансії бізнесу

Біотехнологічна компанія Enzym Group та виробник харчування для котів і собак Kormotech, що належать родині українських підприємців Вовк, у четверг офіційно представили склад Міжнародної наглядової ради, повідомили у пресслужбі Enzym Group.

Як зазначається у релізі, Міжнародна наглядова рада покликана втілити прагнення родини Вовк розбудовувати бізнес, готовий до викликів майбутнього, поєднуючи глобальні стандарти з українською винахідливістю та цінностями; допомагатиме обом компаніям досягати етичного і сталого зростання у час великих змін і глобальної турбулентності.

Міжнародний борд працює від початку 2024 року. Рада об'єднала п’ятьох незалежних експертів, які не виконують операційних ролей в обох компаніях, а діють як стратегічні радники, а також чотирьох представників від родини Вовк.

Роль борду — стратегічний супровід обох компаній, спираючись на світовий досвід, принципи підзвітностіі довгострокову візію сталого міжнародного зростання.

Обидві компанії родинного бізнесу проходять масштабну трансформацію: вихід на нові ринки Азії, ЄС, США, Африки, запуск інноваційних продуктів, розширення виробництва та масштабування R&D. Співвласники переконані: ці зміни потребують сильної системи зовнішнього стратегічного нагляду, що базується на релевантному досвіді.

Головою Міжнародного борду є Пітер Терман (Фінляндія). Він обіймає посаду голови Hartwall Capital, представник шостого покоління однієї з найвідоміших бізнес-родин Фінляндії. Має глибокий досвід у сфері управління сімейним бізнесом, управління інвестиціями та роботи у наглядових радах. Зокрема, працював і продовжує роботу в радах SecuryCast Oy, Stockmann, Camfil і Finnish Family Business Network.

Серед незалежних експертів - доктор Штеффен Ернст (Данія), який має понад 20 років досвіду у біотехнологіях і інноваціях, пов'язаних з дослідженнями ензимів, зокрема у Novozymes, де керував R&D, бізнес-розвитком та інноваційними стратегіями. Заснував виробництво пробіотиків у партнерстві з Adisseo, Boehringer Ingelheim і Bayer Animal Health. Співзасновник GreenSage Innovations — компанії, яка перетворює агровідходи на високовартісні біопродукти (білкові корми, біоетанол).

Досвід Пітера Ернстінг (Нідерланди), який керував глобальною операційною командою Carlsberg чисельністю 18 000 людей у 40 країнах, стане важливим для розвитку виробничих і логістичних можливостей для Enzym Group та Kormotech.

Елісон Поттс (США), яка доєдналась у квітні 2025 року, обіймала керівніпосади в Stella&Chewy’s, Nestlé Health Science, Kraft, Bacardi, MillerCoors, Diageo та Nestlé, розробляла і впроваджувала стратегії виходу на світовий ринок цілої низки відзначених нагородами продуктів. Її досвід із глобального позиціонування брендів допоможе формувати нову пропозицію компанії для споживачів.

Засновниця One Philosophy та співзасновниця Resilient Ukraine Наталія Попович (Україна - Данія), є лідеркою у галузі ціннісного лідерства, стратегічних комунікацій і кризостійкості.

Представниками від родини Вовк у Міжнародному борді є співвласники Олена та Ростислав Вовк, Юліана Волк та CEO Enzym Group Андрій Цегелик.

Як повідомлялося, Kormotech завершила 2024 рік із $162,7 млн обороту, що на 6,5% більше, ніж за 2023 рік. Сумарно, протягом минулого року продала 83 тис. тонн сухих та вологих раціонів для котів та собак, що в цілому майже на 7,5% перевищує показники 2023 року.

За даними опендатабот, виручка ПрАТ "Ензим" у 2024 році зросла на 3,5% - до 1 млрд 903 млн грн, тоді як прибуток знизився впятеро, до 134 млн 341 тис грн.

Теги: #kormotech #enzym_group #наглядова_рада

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