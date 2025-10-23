Двоє членів наглядової ради Прозорро.Продажі склали повноваження, троє додалось

Незалежні члени наглядової ради АТ "Прозорро.Продажі" з 2019 року Надія Васильєва та Дмитро Крепак склали повноваження, проте награда поповнилась трьома новими членами.

"Хочу щиро подякувати Надії та Дмитру за роки спільної роботи, за їхній професіоналізм, принциповість і справжню відданість ідеї розвитку прозорої економіки в Україні. Їхній внесок у створенні компанії, її подальшої трансформації і впровадження кращих практик корпоративного управління - без перебільшення фундаментальний", - написав голова награди АТ "Прозорро.Продажі" Ілля Михайлов в Facebook.

Проте, до награди доєднались Діна Немирович - незалежна директорка й голова аудиторського комітету ДП "Медичні закупівлі України", вона має 30-річний досвід у стратегії, управлінні та бізнес-трансформаціях; Роман Кірігето - серійний підприємець, співзасновник і CEO ІТ-компанії FunApps, співзасновник та exCEO сервісу Kabanchik.ua; Олена Макеєва - українська сертифікована аудиторка та податкова консультантка, генеральна директорка Аудиторської фірми "Аксьонова та партнери", Geneva Group International з 25-річним стажем.

"Це експерти з потужним досвідом у сфері аудиту, консалтингу, фінансів і стратегічного управління. Упевнений, їхнє бачення та знання допоможуть Прозорро.Продажі ще активніше розвивати інституційну реформу в сфері управління активами публічного сектору економіки, вдосконалювати продукти та відкривати нові ринки", - прокоментував оновлення складу награди Михайлов.

Згідно з повідомленням на сторінці "Прозорро.Продажі" у Facebook, представником держави в наглядовій раді залишається Олександр Циборт - заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Він доєднався до команди 11 квітня 2025 року.

АТ "Прозорро.Продажі" перебуває у 100% державній власності та підпорядковується Мінекономіки, забезпечує роботу електронної торговельної системи, в якій відбуваються онлайн-аукціони з реалізації публічних активів. За понад сім років роботи онлайн-аукціони "Прозорро.Продажі" допомогли залучити до бюджетів різних рівнів понад 80 млрд грн.