Інтерфакс-Україна
Події
19:04 23.10.2025

Двоє членів наглядової ради Прозорро.Продажі склали повноваження, троє додалось

2 хв читати

Незалежні члени наглядової ради АТ "Прозорро.Продажі" з 2019 року Надія Васильєва та Дмитро Крепак склали повноваження, проте награда поповнилась трьома новими членами.

"Хочу щиро подякувати Надії та Дмитру за роки спільної роботи, за їхній професіоналізм, принциповість і справжню відданість ідеї розвитку прозорої економіки в Україні. Їхній внесок у створенні компанії, її подальшої трансформації і впровадження кращих практик корпоративного управління - без перебільшення фундаментальний", - написав голова награди АТ "Прозорро.Продажі" Ілля Михайлов в Facebook.

Проте, до награди доєднались Діна Немирович - незалежна директорка й голова аудиторського комітету ДП "Медичні закупівлі України", вона має 30-річний досвід у стратегії, управлінні та бізнес-трансформаціях; Роман Кірігето - серійний підприємець, співзасновник і CEO ІТ-компанії FunApps, співзасновник та exCEO сервісу Kabanchik.ua; Олена Макеєва - українська сертифікована аудиторка та податкова консультантка, генеральна директорка Аудиторської фірми "Аксьонова та партнери", Geneva Group International з 25-річним стажем.

"Це експерти з потужним досвідом у сфері аудиту, консалтингу, фінансів і стратегічного управління. Упевнений, їхнє бачення та знання допоможуть Прозорро.Продажі ще активніше розвивати інституційну реформу в сфері управління активами публічного сектору економіки, вдосконалювати продукти та відкривати нові ринки", - прокоментував оновлення складу награди Михайлов.

Згідно з повідомленням на сторінці "Прозорро.Продажі" у Facebook, представником держави в наглядовій раді залишається Олександр Циборт - заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Він доєднався до команди 11 квітня 2025 року.

АТ "Прозорро.Продажі" перебуває у 100% державній власності та підпорядковується Мінекономіки, забезпечує роботу електронної торговельної системи, в якій відбуваються онлайн-аукціони з реалізації публічних активів. За понад сім років роботи онлайн-аукціони "Прозорро.Продажі" допомогли залучити до бюджетів різних рівнів понад 80 млрд грн.

 

 

Теги: #прозорро #наглядова_рада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:14 05.10.2025
Кабмін ввів у наглядову раду УЗ колишню єврокомісарку Беньковську та ексочільника ДФС Мокляка

Кабмін ввів у наглядову раду УЗ колишню єврокомісарку Беньковську та ексочільника ДФС Мокляка

11:12 29.09.2025
НКРЕКП найближчим часом розгляне відповідність законодавству зміни наглядовою радою керівництва "Укренерго"

НКРЕКП найближчим часом розгляне відповідність законодавству зміни наглядовою радою керівництва "Укренерго"

17:57 01.08.2025
Наглядова рада Запорізького нацуніверситету націлилась увійти до топ-20 університетів України за 2 роки – голова

Наглядова рада Запорізького нацуніверситету націлилась увійти до топ-20 університетів України за 2 роки – голова

11:49 31.05.2025
Наглядову раду "Укрпошти" залишив голова КМВА Тимур Ткаченко

Наглядову раду "Укрпошти" залишив голова КМВА Тимур Ткаченко

16:31 22.05.2025
Співвласники Enzym Group та Kormotech, родина Вовк створила Міжнародну наглядову раду для глобальної експансії бізнесу

Співвласники Enzym Group та Kormotech, родина Вовк створила Міжнародну наглядову раду для глобальної експансії бізнесу

16:02 18.05.2025
Україна оголосила відбір 4 незалежних членів наглядової ради "Укрзалізниці"

Україна оголосила відбір 4 незалежних членів наглядової ради "Укрзалізниці"

12:20 03.05.2025
Зеленський висловив здивування щодо передбаченої угодою про копалини наглядової ради "3 на 3"

Зеленський висловив здивування щодо передбаченої угодою про копалини наглядової ради "3 на 3"

12:17 02.05.2025
Міносвіти готує механізми для конкурсного відбору ректорів університетів наглядовими радами

Міносвіти готує механізми для конкурсного відбору ректорів університетів наглядовими радами

10:29 17.04.2025
Наглядова рада "Укрнафти" актуалізувала цілі на 2025 рік

Наглядова рада "Укрнафти" актуалізувала цілі на 2025 рік

09:12 02.04.2025
Наглядова рада ОГТСУ 4 квітня розгляне звіт першого етапу конкурсу на посаду очільника компанії

Наглядова рада ОГТСУ 4 квітня розгляне звіт першого етапу конкурсу на посаду очільника компанії

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ми не хочемо, щоб хтось поклав план від РФ через третю країну, тому підготуємо певні пункти з Європою

Зеленський про результати зустрічі з Трампом: У нас є санкції по енергетиці РФ і немає зустрічі в Угорщині без України

Китай допомагає Росії і не зацікавлений у перемозі України - Зеленський

Зеленський: Україна ніколи не використовувала далекобійну американську зброю для ударів по території РФ

ПриватБанк за 9 міс.-2025 збільшив чистий прибуток на 5%

ОСТАННЄ

Генсек Ради Європи шокований загибеллю журналістки та оператора телеканалу Freedom через удар російського дрона

Зеленський та Мелоні обговорили захист української енергетики від ударів РФ та ініціативи в програмі SAFE

Папа Римський і Карл III спільно провели богослужіння у Ватикані

Саміт у Будапешті запропонувала американська сторона, такі зустрічі потрібно добре готувати - Путін

Генсек НАТО відвідає Лондон для участі у зустрічі "Коаліції охочих"

Україні потрібні кошти від заморожених російських активів у 2026 році – Зеленський

Україна розраховує на співпрацю з Фінляндією для закупівлі ракет великої дальності – Зеленський

Зеленський: Ми не хочемо, щоб хтось поклав план від РФ через третю країну, тому підготуємо певні пункти з Європою

Зеленський про результати зустрічі з Трампом: У нас є санкції по енергетиці РФ і немає зустрічі в Угорщині без України

Конгрес США розглядає двопартійний законопроєкт "Про стратегічне партнерство на східному фланзі" – посол

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА