Економіка
18:14 05.10.2025

Кабмін ввів у наглядову раду УЗ колишню єврокомісарку Беньковську та ексочільника ДФС Мокляка

Ельжбета Ева Беньковська, яка в 2014-2019 роках була єврокомісаркою з питань внутрішнього ринку та послуг, а у вересні 2023 року стала головою брюссельського аналітичного центру Centre for European Policy Studies, та партнер інвестфірми SARS Максим Мокляк, який у 2015 році очолював Державну фіскальну службу у якості т.в.о., стали новими незалежними членами наглядової ради національного оператора залізничного транспорту "Укрзалізниця" (УЗ).

Відповідне розпорядження Кабінету міністрів №1090 від 1 жовтня опубліковано на урядовому порталі.

Згідно з ним, ще чотири члени наглядової ради УЗ зберегли свої позиції: Анатолій Амелін та Гепард Хафер – як незалежні, Сергій Лещенко та Давід Ломджарія – як представники держави, тоді як раду покинув незалежний член Александер Долл.

Як повідомлялося, в кінці минулого року уряд продовжив на пів року термін повноважень членів наглядової ради, а пізніше Міністерство економіки оголосило про початок конкурсного відбору чотирьох незалежних членів з терміном подачі документів до 17 червня 2025 року. До проведення конкурсного відбору залучений професійний консультант з добору персоналу – ТОВ "Бойден Україна" з мережі Boyden Global Executive Search.

У конкурсній документації зазначалося, що "Укрзалізниця" забезпечує понад 80% вантажних і близько 36% пасажирських перевезень у межах країни. Компанія є найбільшим роботодавцем в Україні з більш ніж 190 тис. працівників і управляє однією з найбільших залізничних мереж Європи протяжністю понад 19 тис. км, з яких понад 9,3 тис. км — електрифіковані. На балансі "Укрзалізниці" перебуває понад 1400 станцій та значний парк локомотивів, вантажних і пасажирських вагонів.

Компанія у 2024 році збільшила виручку на 11,1% – до 102,87 млрд грн, але отримала чистий збиток 2,71 млрд грн проти чистого прибутку 5,04 млрд грн у 2023 році.

Наглядова рада "Укрзалізниці" складається з чотирьох незалежних членів та трьох представників держави. Згідно з річним звітом УЗ, у 2024 році винагороди членам наглядової ради становила 21,28 млн грн порівняно із 21,523 млн грн роком раніше.

Теги: #укрзалізниця #наглядова_рада

