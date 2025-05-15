VEON у I кв. наростив виручку на 8,9% - до $1 млрд, EBITDA - на 13,7%, виручка від бізнесу в Україні зросла на 36,9%

Телекомунікаційний холдинг VEON у першому кварталі 2025 року отримав виручку в розмірі $1,03 млрд, що на 8,9% перевищує показник аналогічного періоду 2024 року, повідомила компанія.

Сервісна виручка склала $980 млн, збільшившись на 8,5%. Телекомунікаційні та інфраструктурні доходи холдингу склали $880 млн, показавши зростання рік до року на 4,2%.

Показник EBITDA холдингу збільшився на 13,7% - до $439 млн. Рентабельність EBITDA склала 42,8% проти 41% у першому кварталі 2024 року.

У нацвалютах виручка VEON зросла на 15,7%, EBITDA - на 22,1%.

Виручка VEON від бізнесу в Україні підвищилася на 36,9%, у Пакистані - на 20,4%, Узбекистані - на 9%. Водночас доходи від бізнесу в Казахстані скоротилися на 12,3%, у Бангладеш - на 21%.

Мобільна абонентська база холдингу в першому кварталі скоротилася на 3,4% - до 152 млн. База користувачів 4G приросла на 3,3% - до 101,5 млн.

У першому кварталі VEON отримав чистий прибуток у розмірі $118 млн, що на 53% більше, ніж роком раніше.

CAPEX у січні-березні склав $135 млн, збільшившись на 8% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Чистий борг становив $2,9 млрд, скоротившись на 1%. Загальна сума грошових коштів, їх еквівалентів і депозитів станом на 31 березня 2025 року склала $1,78 млрд.