Власник "Київстару" VEON завершив продаж частки "Білайн Киргизстан" державному Eldik Bank

VEON, власник найбільшого українського оператору зв’язку "Київстар", завершив продаж 50,1% непрямої частки в Sky Mobile LLC, що працює під брендом Beeline у Киргизстані, державному Eldik Bank після отримання всіх необхідних регуляторних схвалень.

"Продаж наших операцій в Киргизстані знаменує собою ще один важливий крок в оптимізації портфеля VEON", - зауважив генеральний директор VEON Group Каан Терзіоглу.

Компанія нагадала, що після оголошення про намір продати частку у дочірній компанії у березні 2024 року уряд Киргизстану, який мав першочергове право на викуп, призначив Eldik Bank придбати 100% Sky Mobile LLC від імені держави.

Згідно з повідомленням, сторони погодили умови продажу. Eldik Bank сплатив повну вартість транзакції після завершення всіх формальностей, але у релізі інформація про вартість угоди відсутня.

VEON надає конвергентний зв'язок та цифрові послуги майже 160 млн клієнтів у шести країнах, серед яких Пакистан, Україна, Казахстан, Бангладеш, Узбекистан, де проживає понад 7% населення світу.

У звіті з другий квартал цього року VEON зазначав, що запропонований лістинг "Київстар" на NASDAQ та продаж бізнесу в Киргизстані призведуть до негрошових витрат у розмірі від $150 млн до $200 млн, які, ймовірно, буде визнано в третьому кварталі 2025 року.

Позачергові збори Cohen Circle, яка є спеціалізованою компанією з придбання активів (SPAC) для опосередкованого лістингу "Київстар" на американській біржі NASDAQ, 12 серпня надали необхідне схвалення цієї угоди, а сам лістинг очікується наприкінці серпня цього року.