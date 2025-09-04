VEON змінив свого представника в наглядовій раді "Київстару"

Маріне Бабаян, яка з 2022 року обіймає посаду директора з корпоративних питань телекомгрупи VEON, увійшла у наглядову раду найбільшого українського оператора мобільного зв’язку "Київстар", в якому VEON належить 89,6% акцій.

Згідно із повідомленням "Київстару" у системі розкриття інформації Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), вона замінила у раді іншого представника VEON – Асабі Доріс, яка перебувала на цій посаді з 25 вересня 2023 року.

Зазначається, що Бабаян призначена на строк до 28 квітня 2026 року.

Президент Kyivstar Group та "Київстару" Олександр Комаров днями повідомив, що після виходу компанії на біржу Nasdaq створена нова розширена наглядова рада з 10 членів на чолі з СЕО VEON Кааном Терзіоглу, але повний склад цієї ради поки не розкривався.

"Київстар" обслуговує майже 23 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету". Портфель цифрових сервісів включає медичну платформу Helsi, платформу кіно та телебачення "Київстар ТБ", та компанію лідера з райдхейлінгу та доставки - Uklon. "Київстар" також є постачальником рішень для корпоративних клієнтів, надаючи послуги з хмарних технологій, кіберзахисту та штучного інтелекту. Через підрозділ Kyivstar.Tech компанія розвиває напрям розробки ПЗ в Україні та є партнером для міжнародних технологічних компаній, таких як Starlink.

"Київстар" за перше півріччя 2025 року збільшив EBITDA на 32% - до $06 млн, тоді як його виручка зросла на 28% – до $539 млн.