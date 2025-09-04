Інтерфакс-Україна
Телеком
10:41 04.09.2025

VEON змінив свого представника в наглядовій раді "Київстару"

2 хв читати
VEON змінив свого представника в наглядовій раді "Київстару"

Маріне Бабаян, яка з 2022 року обіймає посаду директора з корпоративних питань телекомгрупи VEON, увійшла у наглядову раду найбільшого українського оператора мобільного зв’язку "Київстар", в якому VEON належить 89,6% акцій.

Згідно із повідомленням "Київстару" у системі розкриття інформації Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), вона замінила у раді іншого представника VEON – Асабі Доріс, яка перебувала на цій посаді з 25 вересня 2023 року.

Зазначається, що Бабаян призначена на строк до 28 квітня 2026 року.

Президент Kyivstar Group та "Київстару" Олександр Комаров днями повідомив, що після виходу компанії на біржу Nasdaq створена нова розширена наглядова рада з 10 членів на чолі з СЕО VEON Кааном Терзіоглу, але повний склад цієї ради поки не розкривався.

"Київстар" обслуговує майже 23 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету". Портфель цифрових сервісів включає медичну платформу Helsi, платформу кіно та телебачення "Київстар ТБ", та компанію лідера з райдхейлінгу та доставки - Uklon. "Київстар" також є постачальником рішень для корпоративних клієнтів, надаючи послуги з хмарних технологій, кіберзахисту та штучного інтелекту. Через підрозділ Kyivstar.Tech компанія розвиває напрям розробки ПЗ в Україні та є партнером для міжнародних технологічних компаній, таких як Starlink.

"Київстар" за перше півріччя 2025 року збільшив EBITDA на 32% - до $06 млн, тоді як його виручка зросла на 28% – до $539 млн.

Теги: #київстар #veon

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:14 01.09.2025
"Київстар" з моменту виходу на біржу подорожчав на 20% й має потенціал подальшого зростання – президент

"Київстар" з моменту виходу на біржу подорожчав на 20% й має потенціал подальшого зростання – президент

15:19 28.08.2025
Київстар повністю завершив резервування мережі Домашнього Інтернету

Київстар повністю завершив резервування мережі Домашнього Інтернету

12:52 25.08.2025
Київстар удруге поспіль визнано найкращою мережею України за версією Ookla

Київстар удруге поспіль визнано найкращою мережею України за версією Ookla

14:16 22.08.2025
Київстар та Google оголошують про партнерство щодо YouTube Premium в Україні

Київстар та Google оголошують про партнерство щодо YouTube Premium в Україні

21:08 20.08.2025
"Київстар " інвестував понад 3,2 млрд грн у резервне живлення та забезпечив генераторами більше 25% мережі

"Київстар " інвестував понад 3,2 млрд грн у резервне живлення та забезпечив генераторами більше 25% мережі

16:40 20.08.2025
Понад 25% мережі забезпечено генераторами — Київстар продовжує інвестувати у посилення енергоавтономності

Понад 25% мережі забезпечено генераторами — Київстар продовжує інвестувати у посилення енергоавтономності

18:41 15.08.2025
Ціна викупу "Київстаром" 28% Helsi склала $11 млн – звіт

Ціна викупу "Київстаром" 28% Helsi склала $11 млн – звіт

18:09 15.08.2025
АМКУ розгляне справу про набуття "Київстаром" контролю над власником сервісу Tabletki.ua "МТПК"

АМКУ розгляне справу про набуття "Київстаром" контролю над власником сервісу Tabletki.ua "МТПК"

16:57 15.08.2025
"Київстар " у ІІ кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 18,6%

"Київстар " у ІІ кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 18,6%

10:43 15.08.2025
"Київстар" розпочав торги акціями під тікером KYIV на Nasdaq

"Київстар" розпочав торги акціями під тікером KYIV на Nasdaq

ВАЖЛИВЕ

"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

"Київстар" у II кв.-2025 збільшив EBITDA на 23,5%, наростив виручку на 25,8%

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

Національний освітній проєкт CDTO Campus розглядає можливість виходу на міжнародний рівень

ОСТАННЄ

Система е-Нотаріат запрацює в "Дії" у 2026 році – Федоров

Зеленський: Відбулася презентація ШІ-помічника Дія.АІ

"Нова пошта" за І пів.-2025 збільшила консолідований чистий прибуток на 18,6%

Найбільше українці не довіряють єдиному телемарафону - 39%

"Нова пошта" призначила директоркою з персоналу Анну-Марію Сабов, яка працювала у FRACTAL

За рішенням Держдепу США Україна може отримати супутникові комунікаційні послуги на $150 млн

Американський актор Шрайбер закликав до зборів на ШІ-керовані турелі Sky Sentinel для захисту українців

"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

"Vodafone Україна" підвищив ціну чергового викупу євробондів до 90% від номіналу

Раді пропонують звільнити в.о. директора телеканалу "Рада"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА