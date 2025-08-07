Інтерфакс-Україна
Телеком
14:14 07.08.2025

VEON очікує на лістинг "Київстару" на NASDAQ незабаром після зборів акціонерів Cohen Circle 12 серпня

Компанія Cohen Circle, яка є спеціалізованою компанією з придбання активів (SPAC) для опосередкованого лістингу на американській біржі NASDAQ найбільшого українського оператору зв’язку "Київстар", проведе позачергові загальні збори акціонерів 12 серпня 2025 року для отримання необхідних схвалень щодо угоди.

"За умови отримання схвалення акціонерів Cohen Circle VEON очікує невдовзі завершити угоду", – йдеться у квартальному звіті VEON, материнської компанії "Київстару", у четвер.

Зазначається, що якщо угоду буде завершено, "Київстар" стане першою чисто українською компанією, яку публічно будерозміщено на біржі США.

Згідно зі звітом, очікується, що запропонований лістинг "Київстар" та продаж бізнесу VEON в Киргизстані призведуть до негрошових витрат у розмірі від $150 млн до $200 млн, які, ймовірно, буде визнано у третьому кварталі 2025 року, що вказує на ймовірність лістингу саме в цей період.

Крім того, VEON уточнив, що на час лістингу "Київстару" компанію ТОВ "Українська баштова компанія" не буде консолідовано у його фінансовій звітності на відміну від звітного другого кварталу цього року.

Як повідомлялося, VEON у січні 2025 року оголосив про підписання протоколу про наміри здійснити розміщення частини акцій "Київстару" на фондовій біржі NASDAQ. В середині березня було підписано угоду про об'єднання бізнесу (Business Combination Agreement, BCA) зі спеціалізованою компанією з придбання активів (SPAC) Cohen Circle, акції якої котируються на NASDAQ, для опосередкованого лістингу "Київстару" на біржі.

Материнською компанією "Київстар" стане Kyivstar Group Ltd., яку на NASDAQ зареєструють під тікером "KYIV" замість поточного тікера Cohen Circle (CIRR). VEON володітиме щонайменше 80% випущеного та неоплаченого капіталу Kyivstar Group. На час закриття угоди оціночна вартість "Київстару" оцінювалася в $2,21 млрд.

Усередині липня VEON і Cohen Circle оголосили про підписання угод про невикуп (NRAs) на загальну суму близько $52,3 млн з акредитованими інституційними інвесторами, серед яких - Helikon та Clearline. Тоді зазначалося, що лістинг очікується у третьому кварталі цього року. Наразі компанія сподівається на лістинг до кінця цього року.

"Київстар" станом на червень 2025 року обслуговував близько 22,4 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього Інтернету". Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ тощо та задекларувала інвестиції у нові телеком технології протягом 2023-2027 рр. в $1 млрд.

"Київстар" за перше півріччя 2025 року збільшив EBITDA на 39,5% - до 12,85 млрд грн, тоді як його виручка зросла на 36,1% – до 22,58 млрд грн.

VEON надає конвергентний зв'язок та цифрові послуги майже 160 млн клієнтів у шести країнах, де проживає понад 7% населення світу.

Теги: #київстар #veon

