Засновник VEON мріє про народне IPO "Київстару" в Україні

VEON, яка планує цього року опосередкований лістинг на американській біржі NASDAQ своєї дочірньої компанії "Київстар", зацікавлена у розміщені частини акцій цього найбільшого українського оператора зв’язку серед українських інвесторів та планує зробити це, як тільки це стане можливим після зняття введених на час війни обмежень.

"Моя мрія – зробити з "Київстар" народне IPO. Ми маємо регуляторні виклики на шляху реалізації цієї мрії, але ми повною мірою готові до роботи з урядом України, фінансовим сектором, щоб це зробити. Ми б хотіли, щоб інвестиційні можливості були відкриті також і для українців", – заявив голова правління і засновник VEON Огі К. Фабела ІІ в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

CEO "Київстару" Олександр Комаров підтвердив, що Фабела мріяв вийти одночасно з пропозицією акцій "Київстару" і в Україні, і в США.

"Зрозуміло, що в Україні майже не існує майданчика, його потрібно створювати. Тому ми дивилися на механізми, як акції, розміщені на NASDAQ, можна завести в Україну", – повідомив CEO найбільшого українського оператора зв’язку.

Він нагадав, що до війни це можна було зробити через особливу процедуру рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, але зараз такий варіант не спрацює через введені на час воєнного стану валютні обмеження, тому що цінні папери номіновані у валюті.

"Для того, щоб український ринок акцій "Київстар" жив, як живе зовнішній ринок, потрібна постійна можливість платити за кордон, якої зараз нема. Ми звичайно ще раз вивчимо ситуацію, але схоже, що зараз це неможливо. Та як тільки це стане можливим, ми заведемо цінні папери в Україну. Мені здається, це буде символічно мати в Україні цінні папери з тікером "KYIV", – зазначив Комаров.

"В ситуації, в якій ми знаходимося зараз, ми хочемо бути маяком, який говорить, що Україна відкрита для інвестицій: заходьте іноземні інвестори, а потім давайте знайдемо спосіб, щоб і місцеві інвестори також стали нашими акціонерами", – підсумував Фабела.

Як повідомлялося, у січні 2025 року VEON оголосив про підписання протоколу про наміри здійснити розміщення частини акцій "Київстару" на фондовій біржі NASDAQ. В середині березня була підписана угода про об'єднання бізнесу (Business Combination Agreement, BCA) зі спеціалізованою компанією з придбання активів (SPAC) Cohen Circle, акції якої котируються на NASDAQ, для опосередкованого лістингу "Київстару" на біржі.

Материнською компанією "Київстар" стане Kyivstar Group Ltd, яку на NASDAQ зареєструють під тікером "KYIV" замість поточного тікера Cohen Circle (CIRR). VEON володітиме щонайменше 80% випущеного та неоплаченого капіталу Kyivstar Group. На момент закриття угоди оціночна вартість "Київстару" оцінювалася в $2,21 млрд.

В середині липня VEON і Cohen Circle оголосили про підписання угод про невикуп (NRAs) на загальну суму близько $52,3 млн з акредитованими інституційними інвесторами, серед яких Helikon та Clearline. Тоді зазначалося, що лістинг очікується у III кварталі цього року, наразі компанія сподівається на лістинг до кінця цього року.

"Київстар" станом на березень 2025 року обслуговував близько 22,7 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього Інтернету". Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ тощо та задекларувала інвестиції у нові телеком технології протягом 2023-2027 рр. в $1 млрд.

VEON надає конвергентний зв'язок та цифрові послуги майже 160 млн клієнтів у шести країнах, де проживає понад 7% населення світу.