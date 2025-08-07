Інтерфакс-Україна
Телеком
12:15 07.08.2025

"Київстар" у II кв.-2025 збільшив EBITDA на 23,5%, наростив виручку на 25,8%

Найбільший в Україні оператор мобільного зв'язку "Київстар" у квітні-червні 2025 року збільшив прибуток EBITDA порівняно із аналогічним періодом минулого року на 23,5% - до 6,90 млрд грн, тоді як його виручка зросла на 25,8% – до 1,86 млрд грн, що було зумовлено значним зростанням у сегментах телекомунікацій та цифрових технологій.

"Маржа EBITDA склала 58,2% (менше на 1,1 відсоткового пункту (в.п.) порівняно з аналогічним періодом минулого року), що відображає більшу частку прямих цифрових доходів після консолідації Uklon. У другому кварталі спостерігався тиск на витрати, включаючи збільшення витрат на комунальні послуги, консалтинг та ІТ-підтримку", – йдеться в оприлюдненій материнською компанією VEON звітності у четвер.

Згідно з нею, загалом за перше півріччя EBITDA збільшився на 39,5% - до 12,85 млрд грн, а його виручка – на 36,1%, до 22,58 млрд грн.

Зазначається, що "Київстар" збільшив капітальні інвестиції у другому кварталі 2025 року на 72,8% – до 3,93 млрд грн, а за півріччя – на 89,8%, до 6,35 млрд грн.

"Капітальні інвестиції 33,2% (від виручки) у другому кварталі 2025 року та 28,2% у першому півріччі 2025 року підкреслюють прискорення реінвестицій "Київстар" у наявний бізнес з метою збереження технологічного лідерства в умовах триваючої війни", – наголосила VEON.

Компанія уточнила, що у доларовому еквіваленті EBITDA виріс у другому кварталі на 18,6% - до $166 млн, а виручка – на 20,8%, до $286 млн, тоді як в цілому за півріччя – відповідно на 31,5%, до $309 млн та на 27,9%, до $542 млн.

Теги: #ebitda #київстар #veon

