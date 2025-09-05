Інтерфакс-Україна
Економіка
10:40 05.09.2025

Kormotech увійшов до топ-20 європейських виробників кормів для тварин за версією Petfood Industry

Українська група компаній Kormotech, виробник кормів для собак та котів, посіла 20-те місце в рейтингу "52 European Pet Food Companies' Annual Revenues 2024", який щороку формує профільне видання Petfood Industry.

За даними рейтингу, у 2024 році виторг Kormotech становив $162,66 млн, що на $10,2 млн більше за показник 2023 року. Обсяги продажу сухих і вологих кормів для котів та собак сягнули 83 тис. тонн, що на 10 тис. тонн перевершило показник попереднього року. Найбільший сегмент – преміальні раціони, на які припало 37 тис. тонн (44% від загального обсягу).

Продукція компанії реалізується у 51 країні під власними торговими марками, а також під брендами партнерів. Основні експортні ринки – країни Центрально-Східної Європи, зокрема Польща, Румунія, Болгарія, Греція та країни Балтії, де зосереджено ключові офіси та логістичний хаб.

У рейтингу враховано зростання європейського ринку кормів для собак, котів та інших домашніх тварин у 2024 році. За даними Федерації європейської індустрії кормів для домашніх тварин (FEDIAF), прибутковість у європейському секторі кормів для тварин зростає за рахунок ласощів: у 2023 році ласощі для собак, що становили лише 9% від обсягу, принесли 24% від загальної вартості ринку. Аналогічно ласощі для котів, маючи 3% обсягу, забезпечили 10% вартості.

Також видання зазначає, що європейський ринок харчових добавок для тварин, оцінений 2023 року в $247,8 млн, до 2033 року, за прогнозами, досягне $441,6 млн.

Kormotech – міжнародна сімейна компанія з українським корінням, заснована у 2003 році. Виробляє корми для котів і собак під ТМ Optimeal, Club 4 Paws, Delickcious, Мяу!, Гав!, My Love. Має виробничі потужності в Україні та ЄС, асортимент налічує понад 650 позицій. Продукція компанії представлена в 51 країні світу як під власними торговими марками, так і під торговими марками компаній-партнерів.

Згідно з оприлюдненою інформацією, стратегічна мета компанії – до 2029 року увійти до топ-30 світових виробників кормів для тварин із річною виручкою EUR500 млн, з яких EUR300 млн планується забезпечити за рахунок європейських ринків.

