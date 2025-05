Ставимо за мету увійти у трійку брендів на ринках країн Балтії, Румунії та Болгарії до 2028 р. - керівний директор CEE Kormotech Юрій Бикоріз

Інтерв'ю керівного директора регіону Центрально-Східної Європи Kormotech Юрія Бикоріза агентству "Інтерфакс-Україна" про особливості ринків та пріоритети розвитку

Текст: Оксана Гришина



- Kormotech має значні амбіції розширення представлення своєї продукції за кордоном. Чи вдалося за підсумками 2024 року збільшити долю експорту порівняно з внутрішнім попитом?

- Група компаній Kormotech завершила 2024 рік із $162,7 млн обороту, що на 6,5% більше, ніж за 2023 році. Сумарно протягом минулого року реалізували 83 тис. тонн сухих та вологих раціонів для котів та собак, що у цілому майже на 7,5% перевищує показники 2023 року. По загальному обсягу на наступну п’ятирічку, ми хочемо приростати у середньому на рік десь близько 30-35%, щоб досягти нашої амбіції мати у 2028 році півмільярда євро виручки.

Щодо пропорцій внутрішній/зовнішний ринок. Kormotech живе п'ятирічними стратегічними циклами. Останній п'ятирічний цикл закінчився у кінці 2023 року, за його підсумками ми мали в об'ємах 70% Україна і 30% інші країни. Зараз ми збільшуємо фокус на Центральну та Східну Європу, 2024 рік йшла розбудова команди, підключення нових партнерів. За минулий рік ми у наших брендах за межами України виросли на 30%, але втратили частину об'ємів у private label. Тому, зважаючи на те, що Україна досить добре за минулий рік виросла, співвідношення у тоннах за підсумками 2024 року стало: 28% експорт/ 72% внутрішний ринок.

Мета на 2028-й рік - серйозно приростати саме на закордонних ринках. Це не значить, що ми хочемо стримувати розвиток внутрішнього ринка. Ні, Україна буде надалі зростати, ми збільшувати свою частку у продажах. Але темпи зростання за кордоном повинні бути суттєво вищі, ніж в Україні. До 2028-го року хочемо мати більш ніж половину обсягів на зовнішніх ринках. Є й суперамбіція змінити співвідношення, мати дві третини за кордоном, третину в Україні.

Саме тому власники компанії, сім'я Вовк, інвестують у нарощування наших виробничих потужностей, щоб бути впевненим, що ми зможемо забезпечити зростання продажів.



- Які країни розглядаєте як пріоритетні для розвитку?

- Фокус цієї п’ятирічки - ринки Центральної і Східної Європи (CEE, Central and Eastern Europe).

Наша система підходу до категоризації ринків складається з трьох рівнів. Перший рівень – стратегічний, де хочемо вийти у трійку виробників нашими брендами – це Румунія, Болгарія, країни Балтії. Наприклад, у Румунії ми вже за минулий рік практично наблизилися до виручки в EUR10 млн. В країнах Балтії – Литві, Латвії та Естонії – нам допомагає формувати лояльність і те, що маємо у Литві виробничі потужності. Ми сподіваємось, що за цю п'ятирічку будемо на Baltic Market сильним №3, а у деяких, наприклад, Естонії, наблизимося до першого-другого місця. Також активно розвиваємось у Болгарії.

Наступний рівень – перспективні ринки, які ми з часом зможемо перевести у стратегічні: Польща і Греція. Зараз фокусуємось на цих п’яти маркетах, які добре у нас зростають.

Третій рівень – потенційні ринки. На цих ринкам ми менше фокусуємось, але це не означає, що не приділяємо уваги. Там у нас є дистриб’ютори, партнери, регіональні менеджери, які нарощують продажі у країнах з потенціалом, які у майбутньому, за два-три роки, можуть стати перспективними, а потім стратегічними.



- Заходячи на ринки, ви робите акцент на власні бренди чи private label?

- Пріоритет - наші бренди. Приватні марки, private label, для нас перш за все інструмент, за допомогою якого можемо заходити до певних клієнтів або у певні мережі супермаркетів. Бо у такі мережі, як Kaufland або Biedronka у Польщі зайти одразу, давайте будемо відвертими, невідомим для цього ринку брендом практично неможливо. Саме private label дають найпершу можливість показати мережі, наскільки ми класно працюємо та даємо сервіс.



- Але вже є приклади, коли ви представлені у мережах власними брендами?

- Так, ми працюємо з Kaufland вже власними брендами - стандартного сегменту My Love, який не представлений в Україні, але представлений у Центральній і Східній Європі, та преміальний "Club 4 Paws". Якщо Румунія, ми підписали договір з величезною мережею, у якої більше 2,5 тис. супермаркетів, Profi. У країнах Балтії на поличках мережі №1 у регіоні "Максима" ми представлені всіма своїми брендами, але ще робимо для них private.



- Чи є різниця у смаках по країнам?

- Кожна країна унікальна по своєму і до кожної треба шукати відповідний підхід, тому обов’язково команди посилюємо локальними спеціалістами.

Можу порівняти ринок польський та румунський. Польський ринок найбільш складний - не тільки для Kormotech, а взагалі для всіх компаній, бо це ринок жорсткого дискаунтера. Мережі дуже активно між собою конкурують, настільки відверто, що досить значна частка продукції продається через промо-пропозиції і знижки. Також у Польщі великі мережі дуже багато інвестують у свої приватні марки, їх на полицях 50, а то й більше відсотків. І вони ставлять поруч на полицю найвідоміші бренди, не для того, щоб продавати, а для порівняння. Адже пропонують свої марки не гірші по складу та якості, але на 30-40% дешевше. Дуже складний ринок. Тому (у нас) немає іншого виходу для роботи з мережами, ніж почати працювати через їх private, отримати певний обсяг, а вже потім заводити свої бренди.

Також є специфіка зоомагазинів у Польщі. Якщо ви працюєте з ними, і потім ваш бренд попав на полиці супермаркета, практично наступного дня з полиць зоомагазинів ваші бренди приберуть, отже, ви маєте пропонувати суттєво різні бренди для різних каналів реалізації.

Ще одна дуже велика відмінність Польщі від інших ринків - досить велика частка е-комерсу, більше 30%. Коли ви пропонуєте у магазин біля дому або зоомагазин свій продукт, перше, що робить власник магазину, він заходить на Allegro, аналог нашої "Розетки", і аналізує ціни і свою можливу маржу.

Такого, наприклад, у Румунії поки немає. Румунський ринок з точки зору бар'єрів набагато відкритіший і при цьому дуже великий і активний. З 19 млн населення, з попитом на корми майже на EUR500 млн, він зростає кожного року, для нас це можливість значно вирости у найближчі чотри-п'ять років.

Загалом, якщо відповідати на питання "як відрізняються ринки країн", то є ринки котячі, є собачі. Наприклад, країни Балтії - три сусідні країни, але Литва та Латвія – більше "собачі" ринки, а у Естонії – це 70% коти.



- Який ринок Румунія?

- Котів у Румунії більше ніж собак - 4,6 млн проти 4,1 млн. Але собаки більше їдять, тому в обсягах у Румунії 65-70% корм для собак, 30-35% - для котів. А ще собаки більше споживають сухих кормів, тому румунський ринок - "сухий" ринок.

Ще є градація по ринках на ті, де більше продається стандартних кормів, і ті, де перевага у сторону преміальних и супер-преміальних брендів. У нашому портфелі стандартні "Мяу"для вітчизняного та "My Love" для закордонних, преміальний "Club 4 Paws" та суперпреміум "Optimeal".

Наприклад, у Польщі запит на продукти стандартного рівня досить низький, велика перевага в сторону преміальних і суперпреміальних кормів. А у Румунії та Болгарії наш стандартний "My Love" практично дає 40-45% продажів.

Щодо нас, Kormotech більша котяча компанія, тому що Україна – котяча країна. І це є плюсом для нас з амбіціями розвитку на ринках Центральної Східній Європі. Тому що корми для котів набагато важче виробляти, ніж для собак, вони більш вибагливі. За 20-річну історію Kormotech напрацював досить класні сильні рецептури, завдяки чому ми зростаємо зі своїми брендами на ринках.



- Отже мета - продавати перш за все власні бренди. Розкажіть, які долі власних брендів та private label по країнам на даний момент?

- В Україні доля private label низька, менше 5%. В Центральній та Східній Європі на даний час у наших продажах біля 15%, мета на 2028 рік - мати менше 10%.

Чому все ж таки private label у нас залишиться? Тому що після цієї п'ятирічки, скоріш за все, будемо вже йти на Західну Європу. І знову встане питання, як заходити у торгові мережі, тому ми не відмовляємося від цього інструменту.



- Розкажіть детальніше про е-коммерс та реалізацію продукції через спеціалізовані магазини, ветеринарів, заводчиків.

- Стратегія нашої роботи з ветеринарами та заводчиками базується на рекомендаціях наших спеціалістів-ветеринарів. Тому на ключових ринках у нас є певна база ветеринарів та заводчиків, з ким співпрацюємо і надаємо наш корм.

З точки зору асортиментного підходу ми повинні розрізняти, що даємо у торгові мережі, що у спеціалізовані заклади. Ми розподіляємо наші корми на базові, харчування кожного дня, і функціональні. Для торгових мереж пропонуємо більше базових кормів, для зоомереж, ветеринарів - функціональні, з акцентом на певні завдання, щоб ветеринар міг порекомендувати під систему харчування, під певну породу. Так, є корми для великих і маленьких порід, для улюбленців з коротким чи довгим хутром.

Ще специфіка каналів розповсюдження - формати. Якщо мережі супермаркетів – це більш імпульсивна покупка, тому там упаковки досить маленькі, паучі, до кілограму-двох. У зоомагазинах - мішки, а точніше реалізація на вагу. Тобто люди можуть прийти, з мішка взяти кілограм-два і прийти через тиждень знову взяти такого або іншого корму. У e-commerce також фокус на важкі мішки, тому що це зручність, вам привезуть додому 20-50 кг.



- На яких є-площадка в Європі ви вже представлені?

- У комерційній структурі в Європі є команда, яка відповідає за розвиток мереж супермаркетів і є команда, яка відповідає за розвиток інтернет-продажів. На даний час цей напрям розвиває німець Стефан Рош, якого ми обрали на цю посаду завдяки його досвіду, з найбільшої європейської мережі зоомагазинів, де він розвивав є-коммерс. Тепер він працює з нами і ми вже є на ключових майданчиках. Наприклад, у Польщі ми є і на Allegro, у Румунії - на eMag, наші бренди представлені на "Амазоні" також. Наша задача за найближчі три роки зайти у топ-20 мереж на кожному із пріоритетних ринків.



- Яку долю інтернет-продажів ставите за мету досягти до 2028 року?

- По країнам Центральної і Східної Європи хочемо мати не менше, ніж 15% до 2028 року. Ми бачимо ресурс швидкого зростання - бо і сама частка продажів у країнах CEE через інтернет зростає і е-коммерс показує більші темпи зростання, ніж інші канали.



- Є ж пікові періоди?

- Звісно, період розпродажів - листопад, т.зв. "чорна п’ятниця" дає піки. Цікаво, що в Європі це різні дати. Наприклад, у Румунії ці акції у перших числах листопада, у Польщі, країнах Балтії - ближче до кінця листопада. Тому у цілому листопад по Європі у нас дає виручки до EUR200 тис., і показник зростає.



- Отже до 2028 року ваш фокус - на країнах Балтії, Румунії, Болгарії, Польщі та Греції. Як організована робота на інших ринках, ваша ж продукція представлена наразі у 46 країнах?

- До 2028 року наша стратегія сконцентрована на Центральній і Східній Європі. У нас є офіси у Бухаресті, Варшаві і Литві, плануємо відкривати в Афінах та Софії, тобто ми вже безпосередньо починаємо "проростати" на цих фокусних ринках. Для Західної Європи у нас є невелика команда, яка розвиває ці ринки, можливо, на наступну п'ятирічку якраз Західна Європа буде у фокусі нашого зростання.

Щодо більш віддалених ринків - є продажі на Middle Est, та ж Саудівська Аравія, у Туреччині, Північній Африці, тощо. Але на даному етапі це більше "ринки відвантажень", тобто ми відвантажуємо партнерам, і вони розвивають наші продажі.

США – це наш окремий підрозділ. Там є локальна команда, яка розвиває бізнес з фокусом на наш суперпреміальний "Optimeal", який виробляється спеціально для того ринку в Україні і експортується контейнерами у Штати. Тобто для кожного з ринків - окремі фокуси на кожному етапі. Щодо майбутнього - зараз аналізуємо Індію, ми у пошуках партнера та формування команди.

