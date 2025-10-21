Медична мережа "Добробут" відкрила дві нові поліклініки в Києві

Медична мережа "Добробут" відкрила дві нові поліклініки в житлових комплексах центральної та лівобережної частин Києва.

Як повідомила медмережа в пресрелізі, зокрема, поліклініку відкрито на вул. Євгена Коновальця, 34-А (житловий комплекс "Аристократ" – ІФ-У).

"Це чотириповерховий медичний заклад площею понад 1500 кв. м, де пацієнти можуть отримати як базові, так і спеціалізовані амбулаторні послуги", - уточнює медмережа.

Другу поліклініку площею 270 кв. м відкрито в житловому комплексі "Комфорт Таун" у форматі "клініка біля дому". Вона обслуговуватиме насамперед жителів цього житлового комплексу та навколишніх районів.

У медмережі не уточнили, на яких умовах використовуються приміщення поліклінік.

"Добробут" – одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. У портфелі компанії 17 медичних центрів в Києві та Київській області, служба невідкладної допомоги, стоматологія та аптеки. Медичні центри мережі надають послуги для дітей та дорослих за понад 75 медичними напрямами. Щороку хірурги "Добробуту" проводять понад 11000 операцій.