Інтерфакс-Україна
Медицина
13:45 21.10.2025

Медична мережа "Добробут" відкрила дві нові поліклініки в Києві

1 хв читати

Медична мережа "Добробут" відкрила дві нові поліклініки в житлових комплексах центральної та лівобережної частин Києва.

Як повідомила медмережа в пресрелізі, зокрема, поліклініку відкрито на вул. Євгена Коновальця, 34-А (житловий комплекс "Аристократ" – ІФ-У).

"Це чотириповерховий медичний заклад площею понад 1500 кв. м, де пацієнти можуть отримати як базові, так і спеціалізовані амбулаторні послуги", - уточнює медмережа.

Другу поліклініку площею 270 кв. м відкрито в житловому комплексі "Комфорт Таун" у форматі "клініка біля дому". Вона обслуговуватиме насамперед жителів цього житлового комплексу та навколишніх районів.

У медмережі не уточнили, на яких умовах використовуються приміщення поліклінік.

"Добробут" – одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. У портфелі компанії 17 медичних центрів в Києві та Київській області, служба невідкладної допомоги, стоматологія та аптеки. Медичні центри мережі надають послуги для дітей та дорослих за понад 75 медичними напрямами. Щороку хірурги "Добробуту" проводять понад 11000 операцій.

Теги: #відкриття #добробут #поліклініка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:31 20.10.2025
Лувр відкрився після пограбування

Лувр відкрився після пограбування

18:37 18.10.2025
Виставка портретів пензля Олександра Мурашка до 150-річчя художника відкрилася у Києві

Виставка портретів пензля Олександра Мурашка до 150-річчя художника відкрилася у Києві

06:27 16.10.2025
McDonald’s відкрив 49-й ресторан у Києві

McDonald’s відкрив 49-й ресторан у Києві

12:10 14.10.2025
"Епіцентр" відкрив третій парк розваг в Київській області

"Епіцентр" відкрив третій парк розваг в Київській області

12:46 07.10.2025
Федерація страхових об’єднань України відкрила офіс у Брюсселі

Федерація страхових об’єднань України відкрила офіс у Брюсселі

14:17 29.09.2025
Нова лабораторія протезування та ортезування відкрилася в Харкові на базі Університетської лікарні - МКЧХ

Нова лабораторія протезування та ортезування відкрилася в Харкові на базі Університетської лікарні - МКЧХ

13:46 25.09.2025
У Києві відкрився 16-й Одеський міжнародний кінофестиваль

У Києві відкрився 16-й Одеський міжнародний кінофестиваль

17:49 23.09.2025
Зеленський узяв участь у відкритті 80-ої Генасамблеї ООН

Зеленський узяв участь у відкритті 80-ої Генасамблеї ООН

20:15 20.09.2025
Гетманцев щодо заяви Кулеби: Мігранти не вирішать демографічних проблем в Україні

Гетманцев щодо заяви Кулеби: Мігранти не вирішать демографічних проблем в Україні

13:15 19.09.2025
"Епіцентр" відкриває новий ТРЦ в Обухові

"Епіцентр" відкриває новий ТРЦ в Обухові

ВАЖЛИВЕ

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

ОСТАННЄ

Заборона на укладання маркетингових договорів між аптеками та виробниками не призвела до здешевлення препаратів для пацієнтів – думка

Попит на аналізи за ПМГ значно перевищує законтрактовані НСЗУ обсяги з приватними лабораторіями – думка

Захисні споруди для генераторів мають 60% українських лікарень - МОЗ

Член ради директорів "Дарниці" радить українцям звертатися до правоохоронців за відсутності "Цитрамону" виробництва компанії в аптеках

В перший рік програми безкоштовного скринінгу здоров’я його пройдуть близько 5 млн українців – МОЗ

МОЗ шукає дієві механізми оплати держпрограми чекапів для українців вікової категорії 40+

Головна лікарка КМКЛ №4 очолила департамент охорони здоров’я КМДА

МОЗ фіксує "шалене" навантаження на психіатрів – Ляшко

МОЗ прогнозує зростання у 2025 р. кількості звернень за психологічною підтримкою на 10%

Урядовий законопроект про репродуктивні технології може призвести до втрати Україною статусу "репродуктивного хабу Європи" – експерти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА