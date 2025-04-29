Влада столиці компенсує постраждалим мешканцям Святошина оренду житла на час відновлення їхніх помешкань – КМДА

Влада Києва компенсує тимчасову оренду житла постраждалим мешканцям Святошина, чиє житло було зруйноване чи пошкоджене внаслідок ракетної атаки 24 квітня, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Як зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, станом на 28 квітня надійшло 34 заяви на отримання компенсації на оренду житла. А на отримання одноразової матеріальної допомоги з міського бюджету за програмою "Турбота. Назустріч киянам" написано майже 600 заяв.

"Постраждалі родини одноголосно погодились, що компенсація оренди житла – це найкращий для них вихід. Звісно, у нас є кілька варіантів розміщення людей – і соціальні квартири, і гуртожитки. Утім люди хочуть проживати недалеко від того місця, де і жили, бо "зав’язані" на дитячих садочках, школах, місцях роботи. І тому не завжди сприймають пропозиції тимчасово переїхати в інші райони", – зазначив Поворозник.

Він повідомив, що триває робота в пошкоджених будинках. Тимчасово дахи накрили цупким матеріалом, щоб убезпечити помешкання від можливих дощів. Також йдуть обрахунки ремонту і заміри вибитих вікон.

Поворозник нагадав, що безпосередньо на місці, неподалік від місця ураження – у спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 96 ім. О. К. Антонова на вул. Олександра Оксанченка, 2, – працює оперативний штаб, де можна отримати допомогу, зокрема гаряче харчування. Там мешканцям допомагають написати заяви і оформити відповідні документи як на отримання тимчасового житла, так і на матеріальну допомогу.