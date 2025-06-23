На станції метро "Святошин" відновив роботу вихід №8

На станції метро "Святошин" знову відкрито вихід до Чорнобаївської площі (вихід №8), проте ліфт поблизу станції закрито на ремонт через пошкодження внаслідок ворожої атаки минулої ночі, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Станція метро "Святошин": вихід № 8 до Чорнобаївської площі відновив свою роботу. Водночас, через сильні пошкодження, ліфт поблизу станції відправили на ремонт", - йдеться у повідомленні у телеграмі КМДА у понеділок.

Про відновлення роботи ліфту буде окреме повідомлення.