Інтерфакс-Україна
Події
15:46 23.06.2025

На станції метро "Святошин" відновив роботу вихід №8

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На станції метро "Святошин" відновив роботу вихід №8

На станції метро "Святошин" знову відкрито вихід до Чорнобаївської площі (вихід №8), проте ліфт поблизу станції закрито на ремонт через пошкодження внаслідок ворожої атаки минулої ночі, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Станція метро "Святошин": вихід № 8 до Чорнобаївської площі відновив свою роботу. Водночас, через сильні пошкодження, ліфт поблизу станції відправили на ремонт", - йдеться у повідомленні у телеграмі КМДА у понеділок.

Про відновлення роботи ліфту буде окреме повідомлення.

Теги: #святошин #метро

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