Шкарлет: МОН відмінило наказ про повторний конкурс на посаду президента НаУКМА

Наказ Міністерства освіти і науки України про оголошення повторного конкурсу на посаду президента Національного університету "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) скасовано, повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

"Це рішення (про відкликання наказу МОН про оголошення повторних виборів президента НаУКМА – ІФ) вже реалізовано", - написав Шкарлет у Тelegram-каналі у ніч на п'ятницю. Відповідний документ розміщено на сайті відомства.

Він додав, що процес та результати волевиявлення спільноти НаУКМА під час останнього туру виборів президента закладу будуть надалі опрацьовані робочою групою на чолі з почесним президентом НаУКМА В'ячеславом Брюховецьким.

"Ухвалено рішення про невтручання уряду, зокрема в особі МОН, у зазначену процедуру. А запропоновані робочою групою варіанти вирішення ситуації від імені спільноти Національного університету "Києво-Могилянська академія" будуть вважатися такими, що виходять із повноважень та університетської автономії закладу, і будуть також реалізовані", – наголосив міністр.

"Переконаний, що викладачі разом із студентами продемонструють згуртованість, не допустять кризи освітнього процесу та інших ризиків для подальшого розвитку одного з провідних ВНЗ України", – наголосив Шкарлет.

Раніше повідомлялося, що органи студентського самоврядування НаУКМА оголосили страйк і мають намір вийти у п'ятницю, 4 лютого, на пікет.

Згідно з заявою, з ініціативи студентів вишу створено страйковий комітет з організації акцій протесту проти рішення Шкарлета.

До страйкового комітету приєдналися представники органів студентського самоврядування, а саме Студентської колегії та Конференції студентів, керівники студентських організацій, представники викладачів і працівників університету.

Також повідомляється, що 4 лютого під будівлею Кабінету міністрів пройде мітинг "Міністр тимчасовий, Могилянка – вічна!"

Як повідомлялося, 2 лютого Міносвіти оголосило повторний конкурс на обіймання посади президента вишу, вибори мають відбутися 27 квітня.

Зазначається, що таке рішення ухвалено через те, що за результатами засідання експертно-кадрової комісії міністерства встановлено порушення законодавства та Статуту університету у процесі проведення виборів Києво-Могилянської академії.

Наглядова рада Києво-Могилянської академії засуджує рішення Міносвіти про оголошення повторного конкурсу на посаду президента вишу.