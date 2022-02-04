Події

08:07 04.02.2022

Шкарлет: МОН відмінило наказ про повторний конкурс на посаду президента НаУКМА

2 хв читати
Шкарлет: МОН відмінило наказ про повторний конкурс на посаду президента НаУКМА

Наказ Міністерства освіти і науки України про оголошення повторного конкурсу на посаду президента Національного університету "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) скасовано, повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

"Це рішення (про відкликання наказу МОН про оголошення повторних виборів президента НаУКМА – ІФ) вже реалізовано", - написав Шкарлет у Тelegram-каналі у ніч на п'ятницю. Відповідний документ розміщено на сайті відомства.

Він додав, що процес та результати волевиявлення спільноти НаУКМА під час останнього туру виборів президента закладу будуть надалі опрацьовані робочою групою на чолі з почесним президентом НаУКМА В'ячеславом Брюховецьким.

"Ухвалено рішення про невтручання уряду, зокрема в особі МОН, у зазначену процедуру. А запропоновані робочою групою варіанти вирішення ситуації від імені спільноти Національного університету "Києво-Могилянська академія" будуть вважатися такими, що виходять із повноважень та університетської автономії закладу, і будуть також реалізовані", – наголосив міністр.

"Переконаний, що викладачі разом із студентами продемонструють згуртованість, не допустять кризи освітнього процесу та інших ризиків для подальшого розвитку одного з провідних ВНЗ України", – наголосив Шкарлет.

Раніше повідомлялося, що органи студентського самоврядування НаУКМА оголосили страйк і мають намір вийти у п'ятницю, 4 лютого, на пікет.

Згідно з заявою, з ініціативи студентів вишу створено страйковий комітет з організації акцій протесту проти рішення Шкарлета.

До страйкового комітету приєдналися представники органів студентського самоврядування, а саме Студентської колегії та Конференції студентів, керівники студентських організацій, представники викладачів і працівників університету.

Також повідомляється, що 4 лютого під будівлею Кабінету міністрів пройде мітинг "Міністр тимчасовий, Могилянка – вічна!"

Як повідомлялося, 2 лютого Міносвіти оголосило повторний конкурс на обіймання посади президента вишу, вибори мають відбутися 27 квітня.

Зазначається, що таке рішення ухвалено через те, що за результатами засідання експертно-кадрової комісії міністерства встановлено порушення законодавства та Статуту університету у процесі проведення виборів Києво-Могилянської академії.

Наглядова рада Києво-Могилянської академії засуджує рішення Міносвіти про оголошення повторного конкурсу на посаду президента вишу.

 

 

 

Теги: #конкурс #мон #наукма
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:49 04.02.2022
Наказ МОН про повторний конкурс на посаду президента НаУКМА скасують

Наказ МОН про повторний конкурс на посаду президента НаУКМА скасують

19:07 03.02.2022
Засідання комісії з обрання керівника САП у четвер не відбулося через відсутність кворуму

Засідання комісії з обрання керівника САП у четвер не відбулося через відсутність кворуму

14:56 03.02.2022
Студенти Києво-Могилянської академія оголосили страйк і мають намір вийти на пікет

Студенти Києво-Могилянської академія оголосили страйк і мають намір вийти на пікет

14:41 03.02.2022
Наглядова рада Києво-Могилянської академії засуджує рішення Міносвіти щодо оголошення повторного конкурсу на посаду президента ВНЗ

Наглядова рада Києво-Могилянської академії засуджує рішення Міносвіти щодо оголошення повторного конкурсу на посаду президента ВНЗ

07:57 02.02.2022
Компанія співвласника "Винфорт" перемогла на аукціоні з продажу Одеського заводу шампанських вин за 195 млн грн

Компанія співвласника "Винфорт" перемогла на аукціоні з продажу Одеського заводу шампанських вин за 195 млн грн

11:33 26.01.2022
МОН рекомендує упровадити для учнів 5-11 класів дистанційне навчання через зростання захворюваності на COVID-19

МОН рекомендує упровадити для учнів 5-11 класів дистанційне навчання через зростання захворюваності на COVID-19

18:53 25.01.2022
ВР має намір продовжити термін проведення конкурсів управителів багатоквартирних будинків до 1 березня

ВР має намір продовжити термін проведення конкурсів управителів багатоквартирних будинків до 1 березня

12:07 21.01.2022
Конкурсний відбір кандидатів у члени ВККС розпочнеться 4 лютого

Конкурсний відбір кандидатів у члени ВККС розпочнеться 4 лютого

20:00 20.01.2022
Президента "Могилянки" оберуть у другому турі

Президента "Могилянки" оберуть у другому турі

20:36 24.12.2021
У ЦПК обвинуватили Офіс президента у зриві затвердження переможця конкурсу на керівника САП

У ЦПК обвинуватили Офіс президента у зриві затвердження переможця конкурсу на керівника САП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні за добу виявили 43 778 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 9 497 осіб, 174 померли

РФ може використати фальшиві відеозаписи як привід для вторгнення в Україну

Десятеро людей госпіталізовані в результаті перекидання рейсового мікроавтобуса "Київ-Ромни" на Полтавщині

Білий дім не проти ідеї конгресменів запровадити частину санкцій проти РФ незалежно від ситуації на кордоні України та Росії

Засідання комісії з обрання керівника САП у четвер не відбулося через відсутність кворуму

ОСТАННЄ

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 388 млн

SpaceX вивела на орбіту нову партію інтернет-супутників Starlink, довела угруповання до 2089 апаратів

В Україні за добу виявили 43 778 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 9 497 осіб, 174 померли

США почали перекидання військових до Європи

Російська система С-400 прибула на полігон у Брестській області Білорусі

Німеччина досі не надала письмового підтвердження про передання 5 тис. шоломів українським військовим

Уряд Естонії склав карту готовності на випадок початку військових дій в Україні

США дадуть відповідь на спроби іноземних компаній пом'якшити наслідки можливих санкцій проти РФ у разі вторгнення в Україну

РФ може використати фальшиві відеозаписи як привід для вторгнення в Україну

Нацгвардієць Рябчук відмовився від своїх свідчень, адвокат вимагає визнати його потерпілим

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА