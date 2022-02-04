Автономія університетів має бути непорушною - Шмигаль на зустрічі зі студентами НаУКМА

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у п'ятницю зустрівся із представниками студентського самоврядування Національного університету "Києво-Могилянська академія".

"Вранці зустрівся з представниками студентського самоврядування НУ "Києво-Могилянська академія". Уряд не втручається у внутрішні справи вишів, оскільки автономія університетів має бути непорушною. Будь-які внутрішні конфлікти мають вирішуватися без втручання третіх осіб", - написав Шмигаль у Telegram-каналі.

За його словами, на зустрічі досягнуто домовленості, що вимоги студентів та викладачів НаУКМА буде представлено в установленому законодавством порядку.

"Розмова була дуже відвертою. Завжди був і буду на боці українського студентства... Відповідні органи вивчать факти, і з огляду на результати перевірки будуть ухвалені рішення", - додав він.

Як повідомлялося, 2 лютого Міносвіти оголосило повторний конкурс на зайняття посади президента вишу, вибори мають відбутися 27 квітня.

Зазначається, що таке рішення ухвалено через те, що за результатами засідання експертно-кадрової комісії міністерства встановлено порушення законодавства та Статуту університету у процесі проведення виборів Києво-Могилянської академії.

Наглядова рада Києво-Могилянської академії засудила рішення Міносвіти про оголошення повторного конкурсу на посаду президента ВНЗ.

Пізніше органи студентського самоврядування Києво-Могилянської академії оголосили страйк і заявили про намір вийти на пікет із закликом до уряду сприяти підписанню контракту із обраним президентом вишу Сергієм Квітом.

3 лютого за результатами наради зацікавлених сторін із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем було ухвалено рішення, що Міносвіти скасує наказ про повторний конкурс на посаду президента НаУКМА, а також буде створено робочу групу для вирішення ситуації в колективі вишу та недопущення тривалих судових процесів.

Після чого Міносвіти скасувало наказ про призначення виборів, а міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що процес і результати волевиявлення спільноти НаУКМА під час останнього туру виборів президента закладу будуть надалі опрацьовані робочою групою на чолі з почесним президентом НаУКМА В'ячеславом Брюховецьким.

Водночас навіть після такого рішення студенти вирішили не скасовувати мітингу біля будівлі Кабміну й у п'ятницю, 4 лютого, провели акцію: "Міністр тимчасовий, Могилянка - вічна!" з вимогою відставки міністра освіти Сергія Шкарлета.