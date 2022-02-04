Наказ МОН про повторний конкурс на посаду президента НаУКМА скасують

Наказ Міністерства освіти і науки про оголошення повторного конкурсу на посаду президента Національного університету "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) буде скасовано, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Завершена зустріч тривалістю понад три години за участю Прем'єр-міністра України, Міністра освіти і науки, голови комітету (Верховної Ради – ІФ) з освіти, народних депутатів, і головне – "могилянців" на чолі з почесним президентом НаУКМА В'ячеславом Брюховецьким. Компроміс щодо виборів у Національний університет "Києво-Могилянська академія" знайдено. Наказ МОН про оголошення нових виборів буде скасовано", - написав Стефанчук у Facebook у ніч із четверга на п'ятницю.

Він наголосив, що вибір "могилянців" – святий і ніхто на нього не має права посягати.

"Дякую всім учасникам наради, що не лише слухали, а й почули один одного. Vivat Academia! Vivant professores!", - зазначив спікер парламенту.

Раніше повідомлялося, що органи студентського самоврядування НаУКМА оголосили страйк і мають намір вийти у п'ятницю, 4 лютого, на пікет.

Згідно з заявою, з ініціативи студентів вишу створено страйковий комітет з організації акцій протесту проти рішення міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

До страйкового комітету приєдналися представники органів студентського самоврядування, а саме Студентської колегії та Конференції студентів, керівники студентських організацій, представники викладачів та працівників університету.

Також повідомляється, що 4 лютого під будівлею Кабінету міністрів пройде мітинг "Міністр тимчасовий, Могилянка – вічна!"

Як повідомлялося, 2 лютого Міносвіти оголосило повторний конкурс на обіймання посади президента вишу, вибори мають відбутися 27 квітня.

Зазначається, що таке рішення ухвалено через те, що за результатами засідання експертно-кадрової комісії міністерства встановлено порушення законодавства та Статуту університету у процесі проведення виборів Києво-Могилянської академії.

Наглядова рада Києво-Могилянської академії засуджує рішення Міносвіти про оголошення повторного конкурсу на посаду президента вишу.