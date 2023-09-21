Події

19:30 21.09.2023

У пунктах прийому вторсировини в Запоріжжі реалізовували фальсифікований алкоголь

1 хв читати
У пунктах прийому вторсировини в Запоріжжі реалізовували фальсифікований алкоголь

У Запоріжжі близько сотні пунктів прийому вторсировини розплачувалися зі здавачами небезпечними спиртовмісними рідинами й реалізували тисячі літрів алкогольного фальсифікату, повідомляє Головне управління Національної поліції в Запорізькій області в четвер.

За даними відомства, у Запоріжжі злочинна група з п'ятьох місцевих жителів (вік від 20 до 30 років) організувала схему постачання та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв майже у 100 пунктах прийому вторинної сировини протягом 2023 року.

Як розповів начальник Запорізького районного управління поліції Сергій Бичін, зловмисники завозили на територію міста спирт, з якого виготовляли спиртовмісну рідину, після чого реалізовували її в пунктах прийому вторинної сировини як виплату за здану сировину. Він наголосив, що був ризик для здоров'я і життя тих, хто вживав цей фальсифікат.

Запорізька поліція розробляла злочинну групу пів року. Під час 30 одночасних обшуків на території Запоріжжя та Запорізького району поліцейські виявили 12 тис. літрів спиртовмісних рідин, 180 пляшок горілки з підробленими марками акцизного збору, 88 блоків тютюнових виробів без акцизних марок, майже 50 тис. грн, чорнову бухгалтерію тощо.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), встановлюють коло осіб, причетних до злочину.

 

Теги: #запоріжжя #фальсифікат

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:08 16.09.2023
Ворожий безпілотник міг стати причиною пожежі в Запоріжжі, інформація про постраждалих уточнюється

Ворожий безпілотник міг стати причиною пожежі в Запоріжжі, інформація про постраждалих уточнюється

11:40 06.09.2023
У Запоріжжі внаслідок ракетної атаки поранено двох людей, постраждав об'єкт цивільної інфраструктури

У Запоріжжі внаслідок ракетної атаки поранено двох людей, постраждав об'єкт цивільної інфраструктури

11:53 27.08.2023
Ще одна лікарня Запоріжжя отримала автомобіль від міжнародних партнерів - міськрада

Ще одна лікарня Запоріжжя отримала автомобіль від міжнародних партнерів - міськрада

18:49 18.08.2023
НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва на понад 9 млн грн

НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва на понад 9 млн грн

13:44 18.08.2023
Окупанти завдали удару по Запоріжжю - ОВА

Окупанти завдали удару по Запоріжжю - ОВА

01:36 18.08.2023
У Запоріжжі можливі пуски С300

У Запоріжжі можливі пуски С300

00:12 12.08.2023
У Єврокомісії засудили ракетний обстріл Запоріжжя з боку РФ

У Єврокомісії засудили ракетний обстріл Запоріжжя з боку РФ

13:08 11.08.2023
Волонтери ТЧХУ допомагали постраждалим від ракетного удару в Запоріжжі

Волонтери ТЧХУ допомагали постраждалим від ракетного удару в Запоріжжі

07:42 11.08.2023
На території атакованого Reikartz у Запоріжжі розташовувався дитячий денний табір

На території атакованого Reikartz у Запоріжжі розташовувався дитячий денний табір

23:19 10.08.2023
Число постраждалих внаслідок атаки окупантів по Запоріжжю зросло до 16, включаючи чотирьох дітей – голова ОВА

Число постраждалих внаслідок атаки окупантів по Запоріжжю зросло до 16, включаючи чотирьох дітей – голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Байден сьогодні оголосить про новий пакет військової допомоги Україні

США поки що не передаватимуть Україні ракети ATACMS, але в майбутньому це не виключено - ЗМІ

Зеленський обговорив із американськими конгресменами посилення ППО напередодні зими

Нацкомісія зі стандартів державної мови: написання назв РФ з маленької літери не кваліфікується як відхилення від норм у неофіційних текстах

Глава Міноборони Польщі: У нас буде більше HIMARS, ніж у США

ОСТАННЄ

Байден сьогодні оголосить про новий пакет військової допомоги Україні

США поки що не передаватимуть Україні ракети ATACMS, але в майбутньому це не виключено - ЗМІ

Держаудитслужба про ревізію Міноборони: 127 томів справи, виявлено безліч порушень; вимагати від постачальників повернути кошти до бюджету - не наша функція

ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ЗАГРОЗУ ЗАСТОСУВАННЯ ВОРОГОМ УДАРНИХ БПЛА У ХЕРСОНСЬКІЙ ТА МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

Ціни на газ для населення і ТКЕ до кінця зими залишаться незмінними

Німеччина не відмовляється передавати Україні ракети Taurus, але вивчає запити і наслідки - Пісторіус

Унаслідок обстрілу Козацького поранено пенсіонера

Окупанти завдали 52 ракетних і 44 авіаударів по Україні за добу

ЗС України завдали ударів по 11 місцях скупчення окупантів і 2 ворожих пунктах управління

Спікери Сенату і Палати представників США після зустрічі із Зеленським розійшлися в думках щодо виділення коштів Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА