У пунктах прийому вторсировини в Запоріжжі реалізовували фальсифікований алкоголь

У Запоріжжі близько сотні пунктів прийому вторсировини розплачувалися зі здавачами небезпечними спиртовмісними рідинами й реалізували тисячі літрів алкогольного фальсифікату, повідомляє Головне управління Національної поліції в Запорізькій області в четвер.

За даними відомства, у Запоріжжі злочинна група з п'ятьох місцевих жителів (вік від 20 до 30 років) організувала схему постачання та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв майже у 100 пунктах прийому вторинної сировини протягом 2023 року.

Як розповів начальник Запорізького районного управління поліції Сергій Бичін, зловмисники завозили на територію міста спирт, з якого виготовляли спиртовмісну рідину, після чого реалізовували її в пунктах прийому вторинної сировини як виплату за здану сировину. Він наголосив, що був ризик для здоров'я і життя тих, хто вживав цей фальсифікат.

Запорізька поліція розробляла злочинну групу пів року. Під час 30 одночасних обшуків на території Запоріжжя та Запорізького району поліцейські виявили 12 тис. літрів спиртовмісних рідин, 180 пляшок горілки з підробленими марками акцизного збору, 88 блоків тютюнових виробів без акцизних марок, майже 50 тис. грн, чорнову бухгалтерію тощо.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), встановлюють коло осіб, причетних до злочину.