СМПУ: Частка тінізації ринку молочної продукції України сягає 20%, фальсифікату - 10%

Частка тіньового ринку молочної продукції в Україні становить близько 20%, а фальсифікованої продукції майже 10%, повідомила Спілка молочних підприємств України (СМПУ).

"Проблема фальсифікованої продукції стоїть досить гостро для українського ринку. При цьому головні позиції в антирейтингу підробок традиційно займають молоко та молочні продукти", - зазначили експерти на засіданні СМПУ.

За їхньою інформацією, поширення фальсифікату молочних продуктів призвело до викривлення конкуренції та зменшення інвестиційної привабливості галузі серед українських та іноземних інвесторів. Серед негативних наслідків зазначено також шкоду міжнародному діловому та політичному іміджу України, зростання ризиків здоров'ю та життю споживачів, втрата надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Для мінімізації фальсифікату на внутрішньому ринку СМПУ напрацювала план заходів з протидії його розповсюдженню та обговорила його з головою Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) Сергієм Ткачуком.