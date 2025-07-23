Ціни на молоко у липні почали підвищуватись завдяки експортному попиту

Закупівельні ціни на молоко у другій половині липня зросли через дефіцит молока-сировини та високий експортний попит на біржові товари, повідомила Асоціація виробників молока (АВМ).

У галузевій асоціації зазначили, що середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 22 липня склала 16,14 грн/кг (без ПДВ), що на 0,14 грн більше ніж місяць тому, вищого ґатунку - 15,85 грн/кг (без ПДВ) (+0,1 грн), першого ґатунку - 15,45 грн/кг (без ПДВ) (без змін). Відтак середньовиважена ціна трьох ґатунків склала 15,92 грн/кг (без ПДВ), що на 0,12 грн більше, ніж у червні поточного року.

"Підвищенню закупівельних цін у другій половині липня посприяли дефіцит молока-сировини на внутрішньому ринку, а також високий попит на біржові товари на експортних ринках. У червні Україна збільшила експорт казеїну, а експорт вершкового масла у першому півріччі 2025 року виріс на 50%. Ціни на готову продукцію ростуть під впливом девальвації гривні. Покращилася рентабельність виробництва сухого молока, казеїну, сирного продукту", - прокоментував аналітик асоціації Георгій Кухалейшвілі.

В АВМ прогнозують підвищення ціни на молоко-сировину на 0,2-0,3 грн на початку серпня, враховуючи його дефіцит в Україні та бажання виробників збільшити виручку від реалізації молочної продукції поки існує активний попит на біржові товари на зовнішніх ринках.

Водночас існують ризики подальшого зниження закупівельних цін через неоднозначні перспективи експорту молочних продуктів в ЄС. Після відміни Єврокомісією у червні автономних торгівельних заходів (АТЗ), Україна та ЄС переглянули торгову угоду, погодивши нові квоти на експорт української молочної продукції за умови поступового переходу до стандартів ЄС до 2028 року. Втім, новий документ досі не підписаний через позицію Угорщини, Польщі, Румунії, Болгарії та Словаччини навколо мит та квот для українського зерна, які також прописані в угоді.

"Існує ризик призупинення експорту молочної продукції з України в ЄС наступного місяця, якщо нові умови не почнуть діяти в найближчий час. Вірогідно, існуючих квот ЄС на масло і сухе молоко вистачить до кінця серпня, тоді як поставки товару з урахуванням мит не є вигідними для українських експортерів, - резюмували в АВМ.