Економіка
11:10 24.09.2025

Ціни на молоко в Україні залишаться стабільними через падіння попиту на вітчизняну молокопродукцію на зовнішніх ринках

Середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 20 вересня склала 17,45 грн/кг без ПДВ, що на 0,1 грн більше ніж місяць тому, на вищий ґатунок -17,15 грн/кг без ПДВ (+0,1 грн/кг), на перший ґатунок - 16,80 грн/кг без ПДВ (+0,4 грн/кг), повідомила Асоциація виробників молока (АВМ).

Аналітики зазначили, що середньовиважена ціна трьох ґатунків молока у вересні склала 17,35 грн/кг без ПДВ, що на 0,15 грн/кг більше порівняно з результатами серпневого моніторингу.

“Ціни залишаються стабільними, оскільки станом на кінець вересня триває скорочення попиту на готову продукцію та починає скорочуватися попит на молоко-сировину з боку молокопереробних підприємств. Підприємства працюють на склад в умовах призупинення експорту в ЄС, скорочення поставок в пострадянські країни, скорочення реалізації молочної продукції торгівельними мережами та зниження світових цін на біржові товари”, - пояснив аналітик АВМ Георгій Кухалейшвілі.

Він розповів, що ціни на вершкове масло та сухе молоко знижуються в Європі. Американське масло коштує EUR3,5/кг, що майже вдвічі дешевше товару європейського виробництва. Згідно новим торговельним домовленостям США та ЄС, європейці мають щороку купувати без мит до 20 тис. тонн американських молочних продуктів, у тому числі дешеве масло, яке представляє виклик для місцевих виробників.

“Українським підприємствам з застарілою матеріально-технологічною базою складно конкурувати з американськими виробниками, яким вдається скорочувати виробничі витрати. Внаслідок скорочення обсягів експорту молочних продуктів, в Україні стало збитковим виробництво масла, сухого молока, казеїну та сирного продукту”, - наголосили в АВМ і додали, що на закупівельні ціни та ціни на біржові товари давить зростання виробництва молока-сировини.

Взимку ймовірне певне зменшення обсягів надою в Україні та активізація попиту на свіжу молочну продукцію на внутрішньому ринку, що може посприяти стабілізації або певному підвищенню ціни на молоко-сировину в Україні. Однак, враховуючі низький попит та зниження цін на біржові товари малоймовірно очікувати ріст цін на молоко-сировину в найближчі тижні, резюмували в галузевій асоціації.

Теги: #ціни #молоко

