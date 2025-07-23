Інтерфакс-Україна
Події
13:28 23.07.2025

Заходи з боротьби та моніторингу сарани проводяться уже в чотирьох областях України

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Заходи з боротьби та моніторингу сарани проводяться уже в чотирьох областях України

У Запорізькій та Херсонській областях тривають активні заходи з локалізації та ліквідації осередків небезпечних шкідників — перелітної сарани (Locusta migratoria) та єгипетської сарани (Anacridium aegyptium), у Дніпропетровській області після отримання повідомлення про виявлення сарани проводяться обстеження, в Одеській області посилено моніторинг, повідомила пресслужба Держпродспожислужби.

У відомстві зазначили, що Кушугумська селищна рада Запорізького району Запорізької області 15 липня 2025 року запровадила особливий режим захисту рослин на площі 21,6 тис. га — до повної ліквідації вогнищ саранових.

"Основне джерело живлення сарани — очерет і дикорослі трави. Промислові посіви наразі не зазнали суттєвих втрат. Тривають активні роботи з локалізації шкідника, зокрема, обробляються території несільськогосподарського призначення", - наголосила Держпродспожислужба.

У Херсонській області з 23 червня 2025 року запроваджено особливий режим захисту рослин і проведено заходи з локалізації та ліквідації осередків саранових на площі 297 га, з яких 27 га — під посівами соняшнику.

"Результати фітосанітарних обстежень свідчать про відсутність сарани на оброблених територіях. Чисельність шкідника знаходиться у межах економічного порогу шкодочинності. Фітосанітарний моніторинг у регіоні триває. Розглядається питання про зняття особливого режиму захисту рослин", - поінформувало відомство.

В Одеській області посилено моніториг у зв’язку з поширенням саранових у південних районах Республіки Молдова. На початку липня у Болградському районі Одеської області зафіксовано міграцію саранових, зокрема, на полях, де вже зібрано врожай ріпаку, пшениці, ячменю. Відразу проведено обробку стерні дозволеними до використання в Україні інсектицидами з дотриманням регламентів їх застосування.

Особливий режим захисту рослин в Одеській області не запроваджувався у зв’язку з неперевищенням порогу чисельності саранових, додали в Держпродспожислужбі.

Крім того, надійшла інформація про наявність сарани у Дніпропетровській області, де наразі проводиться обстеження відповідних територій.

"У разі виявлення осередків перелітної сарани негайно повідомте про це територіальний орган Держпродспоживслужби та вживайте заходів щодо обробки посівів і угідь інсектицидами відповідно до Державного реєстру пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, з обов’язковим дотриманням регламентів їх застосування", - закликала Держпродспожислужба.

Теги: #сарана #боротьба

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