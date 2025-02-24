Зеленський: 2025-й має стати роком початку реального надійного миру, але його треба здобути силою

Фото: сайт Президента України

Цей рік повинен стати початком реального та надійного миру, але його потрібно здобути силою, оскільки Володимир Путін не подарує мир, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Дорогі друзі, цей рік повинен стати роком початку реального, надійного миру. Путін не подарує нам цей мир, не віддасть його в обмін на щось. Ми маємо здобути мир силою, мудрістю і єдністю нашою з вами співпрацею", - сказав Зеленський під час відкриття пленарного засідання "Підтримуй Україну".

Президент наголосив, що про мир неможливо оголосити за одну годину, за один день, сьогодні, завтра, післязавтра. "Така реальність, якщо хтось спробує це зробити і саме Росія порушила режим припинення вогню", - додав Зеленський.

За його словами, під час візиту спецпредставника президента США з питань України та РФ він передав йому і Дональду Трампу документ з переліком всіх припинень вогню з конкретними датами, які Росія порушила.

"Тому мир може бути наслідком зваженої дипломатії та абсолютно чітких гарантій безпеки", - наголосив Зеленський.