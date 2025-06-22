Ефективність знищення БпЛА противника типу Shahed становить приблизно 82% - Сирський

Ефективність знищення ворожих БпЛА типу "Shahed" складає приблизно 82%, пріоритетними для ураження "шахедів" є мобільні вогневі групи, повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.

Під час зустрічі із журналістами у суботу Сирський наголосив, що оскільки Україна має економити зенітні керовані ракети, то пріоритетними для ураження "шахедів" є мобільні вогневі групи. Саме на них припадає найбільша частка знищених ударних БпЛА.

"Ефективність МВГ становить до 40%", - сказав він.

За словами головкома, одним із перспективних напрямків протидії "шахедам" є застосування легкомоторної авіації.

"Вона у нас є, і є нові проєкти за рахунок фінансової й матеріальної допомоги з боку наших іноземних партнерів. Цей напрямок буде розвиватися", - наголосив він.

Також ефективним засобом боротьби з "шахедами" є армійська авіація, яка застосовується щоденно та бере участь у відбитті дронових атак. Як заявив Сирський, "ми масштабуємо цей напрямок". Зокрема, організована співпраця з партнерами, в першу чергу з канадськими, які дають можливість Україні отримати сучасні системи спостереження, прицілювання, що підвищує бойові можливості гелікоптерів.