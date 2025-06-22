Інтерфакс-Україна
Події
10:10 22.06.2025

Ефективність знищення БпЛА противника типу Shahed становить приблизно 82% - Сирський

1 хв читати
Ефективність знищення БпЛА противника типу Shahed становить приблизно 82% - Сирський

Ефективність знищення ворожих БпЛА типу "Shahed" складає приблизно 82%, пріоритетними для ураження "шахедів" є мобільні вогневі групи, повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.

Під час зустрічі із журналістами у суботу Сирський наголосив, що оскільки Україна має економити зенітні керовані ракети, то пріоритетними для ураження "шахедів" є мобільні вогневі групи. Саме на них припадає найбільша частка знищених ударних БпЛА.

"Ефективність МВГ становить до 40%", - сказав він.

За словами головкома, одним із перспективних напрямків протидії "шахедам" є застосування легкомоторної авіації.

"Вона у нас є, і є нові проєкти за рахунок фінансової й матеріальної допомоги з боку наших іноземних партнерів. Цей напрямок буде розвиватися", - наголосив він.

Також ефективним засобом боротьби з "шахедами" є армійська авіація, яка застосовується щоденно та бере участь у відбитті дронових атак. Як заявив Сирський, "ми масштабуємо цей напрямок". Зокрема, організована співпраця з партнерами, в першу чергу з канадськими, які дають можливість Україні отримати сучасні системи спостереження, прицілювання, що підвищує бойові можливості гелікоптерів.

Теги: #shahed #ефективність #боротьба #сирський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:32 22.06.2025
Головнокомандувач ЗСУ: Ми не будемо залишатися лише в глухій обороні

Головнокомандувач ЗСУ: Ми не будемо залишатися лише в глухій обороні

10:26 22.06.2025
Сирський: Всі наші ТЦК повинні змінитися

Сирський: Всі наші ТЦК повинні змінитися

10:22 22.06.2025
Коефіцієнт витрат до результату операцій DeepStrike оцінюється приблизно як 1:15 - Сирський

Коефіцієнт витрат до результату операцій DeepStrike оцінюється приблизно як 1:15 - Сирський

10:07 22.06.2025
Перша черга управлінь армійських корпусів вже прийняла свої смуги відповідальності з визначеними комплектами військ - Сирський

Перша черга управлінь армійських корпусів вже прийняла свої смуги відповідальності з визначеними комплектами військ - Сирський

10:03 22.06.2025
Сирський повідомив про просування ЗСУ в Юнаківці та контроль над близько 90 кв. км Глушковського району Курської області

Сирський повідомив про просування ЗСУ в Юнаківці та контроль над близько 90 кв. км Глушковського району Курської області

10:01 14.06.2025
Сирський провів робочу нараду щодо протидії ворожим ударним БпЛА

Сирський провів робочу нараду щодо протидії ворожим ударним БпЛА

12:06 06.06.2025
Сирський проінформував голову Військового комітету ЄС про ситуацію на фронті

Сирський проінформував голову Військового комітету ЄС про ситуацію на фронті

17:07 04.06.2025
Українські дрони в травні вразили та знищили понад 89 тисяч ворожих цілей - Сирський

Українські дрони в травні вразили та знищили понад 89 тисяч ворожих цілей - Сирський

18:10 03.06.2025
Загальні втрати ворога від початку цього року сягнули 200 тисяч осіб - Сирський

Загальні втрати ворога від початку цього року сягнули 200 тисяч осіб - Сирський

14:33 31.05.2025
Сирський провів підсумкову нараду за результатами діяльності ЗСУ у травні

Сирський провів підсумкову нараду за результатами діяльності ЗСУ у травні

ВАЖЛИВЕ

Двоє загиблих і щонайменше 13 постраждалих внаслідок ворожих ударів по Донецькій області

Коефіцієнт витрат до результату операцій DeepStrike оцінюється приблизно як 1:15 - Сирський

Сирський повідомив про просування ЗСУ в Юнаківці та контроль над близько 90 кв. км Глушковського району Курської області

Трамп виступив зі зверненням до нації з приводу атаки США на ядерні об'єкти Ірану

Саміт НАТО пройде без засідання щодо України, стверджує Politico, проте зміни в офіційній програмі наразі відсутні

ОСТАННЄ

Двоє загиблих і щонайменше 13 постраждалих внаслідок ворожих ударів по Донецькій області

Україна переважає РФ у кількості FPV-дронів, однак росіяни сильніші у дронах на оптоволокні - Сирський

Іран закликає скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН - ЗМІ

Сили оборони вразили за добу 12 районів зосередження окупантів - Генштаб

Генштаб зафіксував впродовж доби 171 бойове зіткнення

Окупанти втратили впродовж доби 1100 військовослужбовців - Генштаб

22 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Іранський чиновник заявляє, що об'єкт "Фордо" не зазнав незворотних пошкоджень - ЗМІ

Трамп виступив зі зверненням до нації з приводу атаки США на ядерні об'єкти Ірану

Нетаньягу: рішення Трампа завдати удару по Ірану змінить історію - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА