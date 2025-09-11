Зеленський: Україна готова та відкрита допомогти Польщі у боротьбі з дронами, Patriot у цьому не допоможе

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Україна готова до та відкрита допомогти Польщі у боротьбі з дронами, наголосив президент України Володимир Зеленський, додавши, що мав про це розмову із польським прем'єром Дональдом Туском..

"Patriot Польщі в боротьбі з "Шахедами" не допоможуть. Нікому не допоможуть. Це суто зброя проти балістичних ракет передусім. 50-60 ракет сьогодні вироблять США, головний виробник у світі цих ракет на місяць. Коли у нас б'ють 500-800 "Шахедів" на день, зрозуміло, що Patriot не проти дронів. Patriot - 2-3 млн ракета, дрон "Шахед" або "Герань" - до 100 тис. доларів. Тобто таким проти цього не воюють", - сказав він на прессконференціїї із фінським колегою у Києві.

"Збирати відповідні системи як Patriot, SAMP/T або інші системи, які не такі дороговартісні… або використовувати досвід який вчора був - на літаках використовували ракети по 1 млн 1,2 млн - не шлях", - додав Зеленський.

За його словами, тільки з побудованою мультисистемою можна боротися з масованою атакою дронів.

"Це моя відповідь на те - чи потрібні наші консультації нашим польським друзям. Я вважаю, що такої системи ні в кого немає на сьогодні. Є тільки у нас та у русскіх", - зазначив він.

"Ми відкриті та готові. Дональд сказав, що відправить своїх військових, хто потрібен. Я зв’язав їх з нашим міністром оборони, головкомом Сирським, він сьогодні на зв'язку з командувачем польським", - повідомив президент.

Крім того, він додав, що приклад замовлення перехоплювачів у України українського виробництва також не допоможе у боротьбі з дронами РФ, адже кожні 2-3 місяці змінюються технічні налаштування, і дронів, і РЕБів з обох сторін.

Говорячи про можливість збиття російських дронів та ракет польськими засобами над територією України, Зеленський заявив, що "те, що ми пропонували 2 роки назад - збивайте дрони над нами - вже так не спрацює".

Водночас він додав, що "це потрібно як елемент".

"Він посилить щит над західною частиною України і над Польщею. Але це елемент. Просто цього недостатньо. Сьогодні потрібно - системи ППО повинні стояти на західній частині нашої держави, і авіація польська також може використовуватися на території Польщі, але потрібна загальна координація. І бажано, щоб координувала Україна. Тому що є 5-7 елементів мультизахисту. Можна робити це разом…Ми відкриті до цього", - зазначив глава держави.