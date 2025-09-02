Інтерфакс-Україна
Події
15:56 02.09.2025

Міненерго розглядає створення інтерактивної карти для розташування зарядних станцій для електромобілів

Міністерство енергетики України під час робочої наради щодо планування розвитку мережі електрозарядної інфраструктури для легкового і вантажного електротранспорту розглянуло створення інтерактивної карти сприятливих місць для розташування зарядних станцій для електромобілів.

"(Інтерактивна карта – ІФ-У) має на меті візуалізувати проблемні ділянки автомобільних доріг загальнодержавного значення та визначити ділянки, на яких є можливість оперативно встановити зарядні станції", - повідомило міністерство у вівторок.

Основну увагу зосереджено на розвитку мережі електрозарядних комплексів на автомобільних дорогах загальнодержавного значення та на трасах, що входять до транс’європейської транспортної мережі (TEN-T).

В Міненерго обговорюють технічні можливості приєднання нових зарядних об’єктів до електричних мереж, наявність резервів потужності, необхідної інфраструктури, а також заходи для спрощення процесу підключення таких об’єктів на регіональному рівні.

"Електромобільність - це галузь, яка швидко розвивається. Планування і розбудова мереж вже сьогодні мають враховувати потреби нової категорії споживачів завтра. Розвиток зарядної інфраструктури на ключових транспортних артеріях України дозволить нашій державі рухатися синхронно з країнами ЄС", - зазначив заступник міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Роман Андарак.

Окрім того, Міненерго розглядає доцільність продовження чинних законодавчих механізмів стимулювання розвитку електротранспорту, у розробці яких відомство відігравало провідну роль.

Теги: #зарядні_станції #міненерго #електротранспорт

