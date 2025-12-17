Майже 32 тис. споживачів на Одещині із понад 600 тис. знеструмлених залишаються без світла через удари РФ на вихідні – глава Міненерго

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Після масованої атаки РФ у вихідні в Одеській області залишаються без світла приблизно 32 тис. споживачів, повідомив в.о. міністра енергетики Артем Некрасов.

"Тривають аварійно-відновлювальні роботи на Одещині, яка сильно постраждала від масованих атак на енергоінфраструктуру 13 і 14 грудня. Зараз на Одещині ще з вихідних повернення світла чекають приблизно 32 тис. абонентів", – сказав Некрасов під час брифінгу в Міненерго в середу, який транслювався онлайн.

Як повідомлялося, всього внаслідок російської атаки в Одесі та області було знеструмлено понад 600 тис. абонентів, або більше половини всіх споживачів регіону.