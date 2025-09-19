Інтерфакс-Україна
Події
16:31 19.09.2025

У Києві продовжується ліквідація наслідків обстрілу, робота інтернет-мережі КП "Київпастранс" поступово відновлюється

У Києві продовжується ліквідація наслідків обстрілу, робота інтернет-мережі КП "Київпастранс" поступово відновлюється
Фото: КМДА

Комунальні служби Києва продовжують ліквідацію наслідків нічної атаки росіян, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Так, за даними КМД унаслідок нічної ворожої атаки 19 вересня пошкоджені об’єкти транспортної інфраструктури в Солом’янському та Шевченківському районах. Зокрема, підземний перехід, ліфтовий підйомник біля станції метро “Шулявська”, дорожнє огородження та мережі зовнішнього освітлення.

Також падіння уламків дронів пошкодило контактну мережу тролейбусів на Берестейському проспекті. Фахівці КП “Київпастранс” оперативно ліквідували пошкодження, рух тролейбусів почався вчасно.

“Через пошкодження каналу підключення до оператора телекомунікаційної мережі спостерігалися тимчасові перебої з оплатою карткою та валідацією квитків на турнікетах станцій швидкісного трамвая та фунікулера. Наразі робота інтернет-мережі КП “Київпастранс” поступово відновлюється”, - зазначили в КМДА.

До ліквідації наслідків обстрілу залучені бригади КП ШЕУ та спеціалізована техніка. Наразі працюють 7 фахівців та 2 одиниці техніки. Відновлювальні роботи триватимуть до повного усунення пошкоджень.

Крім того, 6 рятувальників та 1 одиниця техніки КАРС “Київська служба порятунку” проводили аварійно-відновлювальні роботи в Солом’янському районі.

