Інтерфакс-Україна
Економіка
20:20 24.10.2025

Мінрозвитку розпочало розробку Концепції розвитку інфраструктури зарядних станцій для електротранспорту

Мінрозвитку розпочало розробку Концепції розвитку інфраструктури зарядних станцій для електротранспорту
Міністерство розвитку громад та територій України розпочало підготовку концепції державної політики розвитку інфраструктури зарядних станцій для електричного транспорту.

Згідно з повідомленням відомства у телеграм-каналі в п’ятницю, мета документу передбачає умови для розбудови мережі зарядних станцій від міжнародних транспортних коридорів до громад і великих міст.

"Розробка Концепції передбачена Національним планом дій з відновлюваної енергетики до 2030 року", - додали у міністерстві.

Зазначається, що концепція формує  адаптацію українських стандартів до вимог ЄС, зокрема Регламенту (EU) 2023/1804 AFIR, який встановлює обов’язкові параметри для зарядних станцій уздовж мережі TEN-T.

Мінрозвитку уточнило, що за даними служб відновлення та розвитку інфраструктури, станом на липень 2025 року в Україні діє понад 470 зарядних станцій вздовж автомобільних доріг державного значення.

"Однак потреба у розбудові мережі значно перевищує поточну кількість, особливо на дорогах міжнародного значення та у громадах", - наголосили у відомстві.

 

