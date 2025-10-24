Мінрозвитку розпочало розробку Концепції розвитку інфраструктури зарядних станцій для електротранспорту

Фото: https://t.me/MinDevUA/11359

Міністерство розвитку громад та територій України розпочало підготовку концепції державної політики розвитку інфраструктури зарядних станцій для електричного транспорту.

Згідно з повідомленням відомства у телеграм-каналі в п’ятницю, мета документу передбачає умови для розбудови мережі зарядних станцій від міжнародних транспортних коридорів до громад і великих міст.

"Розробка Концепції передбачена Національним планом дій з відновлюваної енергетики до 2030 року", - додали у міністерстві.

Зазначається, що концепція формує адаптацію українських стандартів до вимог ЄС, зокрема Регламенту (EU) 2023/1804 AFIR, який встановлює обов’язкові параметри для зарядних станцій уздовж мережі TEN-T.

Мінрозвитку уточнило, що за даними служб відновлення та розвитку інфраструктури, станом на липень 2025 року в Україні діє понад 470 зарядних станцій вздовж автомобільних доріг державного значення.

"Однак потреба у розбудові мережі значно перевищує поточну кількість, особливо на дорогах міжнародного значення та у громадах", - наголосили у відомстві.