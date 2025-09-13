Інтерфакс-Україна
Події
21:10 13.09.2025

МЗС України обговорило розвиток Українського інституту з Наглядовою радою та з його керівництвом

1 хв читати
МЗС України обговорило розвиток Українського інституту з Наглядовою радою та з його керівництвом
Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із Наглядовою радою та керівництвом Українського інституту при МЗС, під час якої обговорили його стратегічний розвиток та плани на 2026 рік, повідомляє пресслужба МЗС України в телеграм-каналі.

Сторони розглянули питання інституційного зміцнення Інституту, розбудови осередків за кордоном та започаткування нових партнерств для сталого функціонування. Глава МЗС окремо наголосив на важливості розвитку системи вивчення української мови як іноземної.

"Сьогодні у світі спостерігається значний інтерес до вивчення української мови. Важливо забезпечити можливості як для навчання, так і для сертифікації знань української мови як іноземної в усьому світі", – зазначив Сибіга.

Голова Наглядової ради Українського інституту Ганна Шелест представила пропозиції щодо внесення змін до нормативних документів для оптимізації діяльності Інституту. Міністр підкреслив налаштованість на результат та запевнив у підтримці з боку МЗС щодо спрощення бюрократичних процедур і підвищення ефективності роботи Інституту.

Генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко презентував план діяльності на 2026 рік та повідомив про ключові досягнення 2025 року, зокрема підготовку до проведення у грудні масштабних Українських Сезонів у Франції у співпраці з МЗС.

Джерело:

Теги: #розвиток #інститут #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:41 12.09.2025
Свириденко обговорила з головою МЗС Великої Британії посилення економічного тиску на Росію

Свириденко обговорила з головою МЗС Великої Британії посилення економічного тиску на Росію

19:15 11.09.2025
МЗС Чехії викликає російського посла для пояснень

МЗС Чехії викликає російського посла для пояснень

13:52 10.09.2025
МЗС Польщі викликало російського посла – ЗМІ

МЗС Польщі викликало російського посла – ЗМІ

08:23 10.09.2025
Потрібне рішення про використання ППО сусідніх країн для перехоплення дронів і ракет в українському повітряному просторі - Сибіга

Потрібне рішення про використання ППО сусідніх країн для перехоплення дронів і ракет в українському повітряному просторі - Сибіга

20:29 09.09.2025
Консультації щодо прав угорської національної меншини пройдуть у середу - Сибіга провів розмову з Сіярто

Консультації щодо прав угорської національної меншини пройдуть у середу - Сибіга провів розмову з Сіярто

13:27 09.09.2025
Сибіга закликав міжнародну спільноту до рішучої реакції на російський удар по цивільним в Яровій

Сибіга закликав міжнародну спільноту до рішучої реакції на російський удар по цивільним в Яровій

11:07 09.09.2025
МЗС України на заяви Навроцького: обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним

МЗС України на заяви Навроцького: обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним

03:36 06.09.2025
МЗС: підтримка України у війні з РФ є інвестицією в глобальну безпеку та справедливість

МЗС: підтримка України у війні з РФ є інвестицією в глобальну безпеку та справедливість

00:52 06.09.2025
Сибіга провів першу телефонну розмову з новою главою МЗС Британії Іветт Купер

Сибіга провів першу телефонну розмову з новою главою МЗС Британії Іветт Купер

13:44 05.09.2025
Українські фахівці розвивають далекобійність, були позитивні випробування – Зеленський

Українські фахівці розвивають далекобійність, були позитивні випробування – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

У результаті російського авіаудару по Інгульцю на Херсонщині загинула жінка

Прогрес до миру за останні 3 міс. більший за 3 роки правління Байдена – Трамп у зверненні до 20 конференції YES

НАТО відпрацьовує швидке перекидання військ та техніки до Литви

США запровадять санкції проти компаній із кількох країн, які постачали товари в РФ

Генштаб: У Куп’янську три трубопроводи з чотирьох вже пошкоджені, вихід з четвертого - під контролем Сил оборони

ОСТАННЄ

У результаті російського авіаудару по Інгульцю на Херсонщині загинула жінка

У Києві Єрмак, Ткаченко і радники з безпеки ЄС і Британії вшанували пам’ять загиблих у Дарницькому районі

Румунія перехопила російський дрон у національному повітряному просторі

Зеленський: Російський дрон заглибився на територію Румунії на 10 кілометрів і перебував у повітрі 50 хвилин

Зеленський привітав українських спортсменів з Днем фізичної культури і спорту

Керівник САП: Маємо критичні наслідки після ситуації з урізанням повноважень

Режисер Олег Сенцов став командиром батальйону

Директор НАБУ: Наполягаємо на праві розпочинати розслідування щодо корупції народних депутатів

Спецпредставник США Келлог залишається оптимістом щодо перспектив врегулювання війни

Ключовим досягненням зустрічі Зеленського з Путіним має стати перемирʼя, моніторинг якого механізмами ООН чи ОБСЄ Україна оцінює песимістично - Сибіга

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА