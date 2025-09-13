МЗС України обговорило розвиток Українського інституту з Наглядовою радою та з його керівництвом

Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із Наглядовою радою та керівництвом Українського інституту при МЗС, під час якої обговорили його стратегічний розвиток та плани на 2026 рік, повідомляє пресслужба МЗС України в телеграм-каналі.

Сторони розглянули питання інституційного зміцнення Інституту, розбудови осередків за кордоном та започаткування нових партнерств для сталого функціонування. Глава МЗС окремо наголосив на важливості розвитку системи вивчення української мови як іноземної.

"Сьогодні у світі спостерігається значний інтерес до вивчення української мови. Важливо забезпечити можливості як для навчання, так і для сертифікації знань української мови як іноземної в усьому світі", – зазначив Сибіга.

Голова Наглядової ради Українського інституту Ганна Шелест представила пропозиції щодо внесення змін до нормативних документів для оптимізації діяльності Інституту. Міністр підкреслив налаштованість на результат та запевнив у підтримці з боку МЗС щодо спрощення бюрократичних процедур і підвищення ефективності роботи Інституту.

Генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко презентував план діяльності на 2026 рік та повідомив про ключові досягнення 2025 року, зокрема підготовку до проведення у грудні масштабних Українських Сезонів у Франції у співпраці з МЗС.

