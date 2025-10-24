Інтерфакс-Україна
Події
10:38 24.10.2025

Кабмін схвалив Концепцію державної цільової програми "Ветеран. Робота"

1 хв читати
Кабмін схвалив Концепцію державної цільової програми "Ветеран. Робота"

Кабінет міністрів України схвалив Концепцію державної цільової програми "Ветеран. Робота" на 2025–2027 роки.

"Її мета — побудувати сучасну систему професійної адаптації ветеранів і ветеранок, що охоплює всі етапи повернення до цивільного життя. Програма передбачає розвиток навчання та перекваліфікації, створення цифрових інструментів для пошуку роботи, супровід ветеранів на робочих місцях і партнерство держави, бізнесу та громадянського суспільства. Це — шлях до того, щоб військовий досвід став перевагою, а не бар’єром для розвитку", - йдеться в повідомленні Міністерства у справах ветеранів.

Як зазначила раніше міністр ветеранів Наталія Калмикова в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", після ухвалення концепції, відомство буде розробляти державну цільову програму.

"Вона передбачає систематизацію всіх тих інструментів, які існують зараз, і їх оптимізацію. Тобто Мінветеранів, Міністерство економіки і Державна служба зайнятості вже побачили, що працює, що не працює, і зараз готові все агрегувати і залишити ті механізми, які працюють", - додала вона. 

Крім того, міністр розповіла, що також буде розроблятися програма "Ветеран. Підприємництво" на 2026–2028 роки.

Як повідомлялося, міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова вважає, що працевлаштування ветерана є одним із інструментів для подолання кризи недостатньої кількості робочої сили в країні.

У вересні президент Володимир Зеленський заявив, що створення робочих місць для ветеранів – має бути пріоритетом для кожної громади.

Теги: #робота #концепція #ветерани

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:52 23.10.2025
Майже 140 тис. учасників скористаються програмою "Ветеранський спорт" у IV кв.-2025

Майже 140 тис. учасників скористаються програмою "Ветеранський спорт" у IV кв.-2025

19:40 22.10.2025
В Україні запустили платформу для пошуку вакансій з житлом для ВПО "Прихисток.Робота"

В Україні запустили платформу для пошуку вакансій з житлом для ВПО "Прихисток.Робота"

14:05 22.10.2025
Калмикова: Працевлаштування ветерана є одним із інструментів подолання кризи недостатньої кількості робочої сили

Калмикова: Працевлаштування ветерана є одним із інструментів подолання кризи недостатньої кількості робочої сили

12:47 22.10.2025
Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

11:35 22.10.2025
Безкоштовна автоцивілка для ветеранів запрацює в 2025р., а компенсація за переобладнання авто запуститься з 2026р. - Калмикова

Безкоштовна автоцивілка для ветеранів запрацює в 2025р., а компенсація за переобладнання авто запуститься з 2026р. - Калмикова

11:07 22.10.2025
Калмикова про необхідність запровадження омбудсмана з питань ветеранів: Це питання для широкої дискусії

Калмикова про необхідність запровадження омбудсмана з питань ветеранів: Це питання для широкої дискусії

08:50 10.10.2025
Робота закладів освіти Києва організовується відповідно до умов надзвичайної ситуації - департамент освіти

Робота закладів освіти Києва організовується відповідно до умов надзвичайної ситуації - департамент освіти

12:11 08.10.2025
Рада гарантувала безперервну роботу представницьких органів місцевої влади під час війни

Рада гарантувала безперервну роботу представницьких органів місцевої влади під час війни

12:44 29.09.2025
Українська збірна ветеранів виборола 243 медалі на Strong Spirit’s Games 2025 у Мадриді

Українська збірна ветеранів виборола 243 медалі на Strong Spirit’s Games 2025 у Мадриді

17:54 28.09.2025
Професійні баскетболісти та ветерани об’єдналися на "Матчі Рівності" в Києві

Професійні баскетболісти та ветерани об’єдналися на "Матчі Рівності" в Києві

ВАЖЛИВЕ

СБУ та НАБУ викрили конвертаційний центр, який діяв за сприяння колишнього голови Державної податкової служби

ПС ЗСУ: Збито/подавлено 72 із 128 ворожих БпЛА, зафіксовані влучання на 10 локаціях

У Херсоні внаслідок обстрілу постраждали девʼятеро людей, серед них підліток

Європейська рада доручила Єврокомісії розробити пропозиції щодо фінансування України на 2026-2027 рр., пов’язане з росактивами

Зеленський: Ми не хочемо, щоб хтось поклав план від РФ через третю країну, тому підготуємо певні пункти з Європою

ОСТАННЄ

Внаслідок ворожої атаки зазнав руйнувань Музей Гетьманства

Число загиблих через обстріл у Херсоні зросло до трьох, ще 14 людей – поранені, серед них діти

Третя штурмова взяла в полон росіян із допомогою наземного дрона - це технологічна революція на полі бою - The Washington Post

СБУ та НАБУ викрили конвертаційний центр, який діяв за сприяння колишнього голови Державної податкової служби

Поліція Києва розпочала розслідування смерті чоловіка в розподільчому пункті

Держетнополітики виявила ознаки афілійованості Корецького монастиря (МП) з РПЦ

Понад 90% українців погано ставляться до Росії – опитування

Мінсоцполітики працює над Стратегією повернення громадян з-за кордону в Україну - Улютін

СБУ: 20-річний житель Вінниці планував на замовлення ворога підпалити будівлю Інституту нацпамʼяті в Києві

Коаліція охочих на зустрічі в Лондоні обговорить посилення тиску на Росію і збільшення обороноздатності України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА