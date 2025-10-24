Кабмін схвалив Концепцію державної цільової програми "Ветеран. Робота"

Кабінет міністрів України схвалив Концепцію державної цільової програми "Ветеран. Робота" на 2025–2027 роки.

"Її мета — побудувати сучасну систему професійної адаптації ветеранів і ветеранок, що охоплює всі етапи повернення до цивільного життя. Програма передбачає розвиток навчання та перекваліфікації, створення цифрових інструментів для пошуку роботи, супровід ветеранів на робочих місцях і партнерство держави, бізнесу та громадянського суспільства. Це — шлях до того, щоб військовий досвід став перевагою, а не бар’єром для розвитку", - йдеться в повідомленні Міністерства у справах ветеранів.

Як зазначила раніше міністр ветеранів Наталія Калмикова в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", після ухвалення концепції, відомство буде розробляти державну цільову програму.

"Вона передбачає систематизацію всіх тих інструментів, які існують зараз, і їх оптимізацію. Тобто Мінветеранів, Міністерство економіки і Державна служба зайнятості вже побачили, що працює, що не працює, і зараз готові все агрегувати і залишити ті механізми, які працюють", - додала вона.

Крім того, міністр розповіла, що також буде розроблятися програма "Ветеран. Підприємництво" на 2026–2028 роки.

Як повідомлялося, міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова вважає, що працевлаштування ветерана є одним із інструментів для подолання кризи недостатньої кількості робочої сили в країні.

У вересні президент Володимир Зеленський заявив, що створення робочих місць для ветеранів – має бути пріоритетом для кожної громади.