Економіка
14:14 19.09.2025

Понад 40% бізнесу підвищили інфляційні очікування, майже 90% називає закінчення війни умовою розвитку - опитування

Український бізнес зіштовхується зі зростаючою довгостроковою невизначеністю, попри покращення коротко- та середньострокових очікувань і помірне прискорення відновлення, проте понад 40% респондентів підвищили інфляційні очікування, а 89% називають закінчення війни умовою розвитку.

Такими є результати серпневого опитування підприємців Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

“Подія “завершення війни” посідає перше місце в усіх наших піврічних замірах. Це ключовий фактор, який, на думку опитаних, впливає на умови ведення бізнесу. Зараз таких 89%. На другому місці – зниження податків (37,6%), що майже на 10 в.п. менше, ніж у січні”, - коментує результати дослідження виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

Згідно з опублікованою інформацією, питання бронювання працівників на третьому місці: 25,1% опитаних вважають це ключовим заходом, який може покращити умови для бізнесу. Ще рік тому їх було 31,9%. Умови ведення бізнесу, на думку респондентів, можуть також покращити допомога з виходом на нові ринки, пошук партнерів та клієнтів, дерегуляція, повернення українців з-за кордону, замороження податків, доступні кредити, програми прямої бюджетної підтримки бізнесу.

У серпні індекс відновлення ділової активності зріс після двох місяців падіння – з 0,05 до 0,08, а виробничі очікування суттєво покращилися: частка оптимістів зросла до 46,8%.

Середній термін портфеля нових замовлень стабілізувався та другий місяць поспіль становить 4,5 місяця, тоді як у червні становив 4,7 місяця, у травні - 5 місяців.

Як і раніше, основними перешкодами в діяльності бізнес вважає нестачу робочої сили (62%), ризики безпеки та зростання цін (по 52%).

У серпні, як і в липні, 63% підприємств працювали на повну або майже повну потужність. Ще у серпні 2024-го їхня частка становила лише 41%. Вона швидко зросла в другій половині минулого року, а з січня 2025-го майже не змінюється.

Щодо невизначеності, то у тримісячній перспективі вона істотно не змінюється. У шестимісячній перспективі вона збільшилася для фінансово-економічної ситуації на підприємстві (до 21,9%) та вже третій місяць поспіль залишається без істотних змін для загальноекономічного середовища в країні (23,6%).

У довгостроковій перспективі у серпні невизначеність зросла до 36,5% з 31,4% у липні.

Частка позитивних оцінок економічної політики уряду підвищилася з 2% у липні до 8% у серпні. Нейтрально її оцінюють 55% (66% у липні), негативно - 25% (22% у липні).

Опитування проводилось з 19 по 29 серпня серед 474 промислових підприємств з 21 регіону України.

Теги: #розвиток #війна #бізнес #іед

