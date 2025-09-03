Інтерфакс-Україна
12:15 03.09.2025

Посадку літака президента Литви було ускладнено через "рекламний дрон"

Посадку літака президента Литви Гітанаса Науседи у Вільнюсі у вівторок ввечері було ускладнено через дрон, піднятий у повітря з "рекламною метою", повідомляє національний мовник LRT з посиланням офіційні джерела.

"За останніми даними міністерства транспорту, дрон був піднятий в рекламних цілях, без дотримання встановлених часових вимог. Наразі обставини інциденту розслідують відповідальні служби. Після отримання нової інформації громадськість буде негайно поінформована", – йдеться у повідомленні.

За інформацією міністерства, через цей інцидент були активовані процедури безпеки польотів – пілоти повинні були вжити всіх необхідних заходів, а польоти були тимчасово припинені.

За даними платформи спостереження за польотами FlightRadar24, літак литовських військово-повітряних сил Spartan, що перевозив литовську делегацію з Гельсінкі, де проходить чемпіонат Європи з баскетболу, мав прибути до Вільнюса о 20:40, але приземлився о 21:16. Протягом пів години літак кружляв над околицями Вільнюса та приземлився пізніше, ніж було заплановано через отриману інформацію про дрон в повітрі біля аеропорту.

У липні поліція Литви повідомляла про безпілотник, який залетів у повітряний простір країни зі сторони Білорусі. Тоді апарат виявився схожим на дрон "Гербера", який російські війська застосовують у війні проти України.

"Можна і далі робити вигляд, що нічого не відбувається. Час працює, на жаль, проти країн НАТО. Але він ще є для того, аби почати діяти активно першими", - прокоментував інцидент керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.

Теги: #літак #інцидент #посадка #науседа

