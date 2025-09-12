Інтерфакс-Україна
12:29 12.09.2025

Боєприпас з українського винищувача впав на будинок на Волині, відкрито кримінальне провадження

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило провадження за фактом падіння боєприпасу на житловий будинок в одному з сіл Волинської області, будівля знищена повністю, обійшлося без жертв, повідомила пресслужба відомства.

"За попередніми даними, 11 вересня під час польоту винищувача відбувся несанкціонований зрив боєприпасу, який влучив у приватний житловий будинок. Через вибух будівля була повністю знищена. На щастя, будинок був порожнім і жертв серед місцевих мешканців немає", - йдеться у повідомленні ДБР на сайті у п'ятницю.

Повідомляється, що досудове розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України (порушення правил польотів або підготовки до них).

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група ДБР, яка проводить першочергові слідчі дії.

