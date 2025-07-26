Інтерфакс-Україна
Події
18:12 26.07.2025

У Росії знищено винищувач Су-27 УБ - ГУР

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У Росії знищено винищувач Су-27 УБ - ГУР

У ніч проти суботи на військовому аеродромі "Армавір" у Краснодарському краї Росії знищено навчально-бойовий винищувач Су-27УБ, повідомляє Головне управління розвідки.

"На Росії в армавірі знищено літак СУ-27УБ", - заявили в ГУР.

За їхніми даними, у ніч за 25 на 26 липня на аеродромі "Армавір" краснодарського краю запалав навчально-бойовий винищувач збройних сил РФ СУ-27УБ.

Водночас за інформацією місцевих мешканців, зв’язок у населених пунктах поблизу аеродрому відсутній.

"Аеродром "армавір" та літаки на ньому використовуються переважно для навчання курсантів краснодарського авіаційного училища. Спротив кремлівському режиму всередині росії - зростає", - підкреслили в ГУР.

Теги: #гур #знищення #винищувач

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