Інтерфакс-Україна
Економіка
12:49 11.06.2025

Avesterra Group запустила завод із переробки курятини вартістю EUR60 млн у Волинській області

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Avesterra Group запустила завод із переробки курятини вартістю EUR60 млн у Волинській області

Avesterra Group, один із лідерів українського птахівництва, відкрила новий завод із переробки курятини площею майже 30 тис. кв. м, в який інвестувала близько EUR60 млн, повідомила пресслужба групи.

Згідно з повідомленням, завод має потужність переробки 13,5 тис. бройлерів на годину. Його комплекс представлено 50 технологічними і допоміжними спорудами, зокрема, очисними спорудами 3500 куб. м/доба з мембранною фільтрацією, яка мінімізує вплив на довкілля.

На новому заводі виробляється продукція трьох ключових брендів – "Епікур" (курятина без антибіотиків і гормонів), "Чебатурочка" (доступна якісна курятини для щоденного споживання), Delika (продукція не містить штучних ін’єкцій і добавок, сертифікована за стандартом HALAL та експортується до 25 країн світу, серед яких - країни Близького Сходу, Азії, Африки).

У майбутньому передбачається автоматизувати всі виробничі процеси, що дасть змогу вийти на ринки ЄС із масштабованою, сертифікованою продукцією. Уся продукція відповідає стандартам HACCP, ISO22000. В планах - отримати сертифікати HALAL Global, FSSC22000.

Новий завод є частиною довгострокової стратегії компанії: масштабувати виробництво, виходити на нові ринки, створювати сталі робочі місця та будувати відповідальний бізнес із фокусом на якість, екологію та прозорість.

В Avesterra Group наголосили, що фінансування будівництва нового м’ясопереробного заводу та інших інвестиційних проєктів здійснювалося винятково з чистого прибутку підприємств групи родини Дмитра Добкіна.

"Avesterra Group – це приклад того, як відповідальний бізнес залишається, працює і будує майбутнє в Україні, навіть у найважчі часи. І новий переробний комплекс – наш найбільший проєкт у цей період. Він створює сотні робочих місць на Волині, відкриває шлях на ринки ЄС і доводить: український продукт може бути якісним, конкурентним і глобальним", – зазначив співвласник групи Добкін,

Крім того, повідомляється, що за 2022–2024 рр. Avesterra Group отримала 961,1 млн грн чистого прибутку після сплати 188,8 млн грн податку на прибуток і загалом 859,4 млн грн податків усіма підприємствами групи. Від початку повномасштабної війни група не зупинила жодну з семи філій, зберегла понад 1500 робочих місць.

Материнську компанію Avesterra Group, до якої увійшли "Володимир-Волинська птахофабрика" і "Луцька аграрна компанія", було створена в січні 2025 року. Бізнесом у рівних частках володіє родина Добкіних.

"Володимир-Волинська птахофабрика" займає близько 5% українського ринку курятини. Має сім філій: Харків, Київ, Одеса, Дніпро, Вінниця, Львів та Володимир. Інфраструктура фабрики складається з 100 пташників, забійного цеху та комбікормового заводу. Підприємство також має власний земельний фонд із 3 тис. га, на яких вирощує зернові й зернобобові для виготовлення комбікормів, а технічні культури. На підприємстві працює понад 1500 осіб.

Теги: #завод #курятина #волинська #avesterra_group

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