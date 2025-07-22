Інтерфакс-Україна
Події
23:10 22.07.2025

Під час польотного завдання розбився Mirage-2000 - Гештаб

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Під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000, сталася відмова авіаційної техніки, пілот катапультувався, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у телеграм-каналі.

"Увечері 22 липня 2025 року, під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000, сталася відмова авіаційної техніки, про що пілот доповів керівнику польотів. Далі діяв грамотно, як належить у кризових ситуаціях, і успішно катапультувався. Пошуково-рятувальна команда знайшла льотчика, стан стабільний. На землі – без постраждалих. Призначено спеціальну комісію, для встановлення причин авіаційної події", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26899

Теги: #винищувач #розбився #mirage

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