Інтерфакс-Україна
Події
13:06 28.04.2025

Україна втратила винищувач Су-27, пілот катапультувався

1 хв читати
Україна втратила винищувач Су-27, пілот катапультувався
Фото: ілюстративне

Вранці, 28 квітня, під час відбиття повітряного нападу ворожих ударних БпЛА було втрачено винищувач Су-27, пілот успішно катапультувався, причини інциденту з'ясовує спеціальна комісія, повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Уранці 28 квітня 2025 року, під час виконання комплексного бойового завдання з авіаційної підтримки військ та відбиття повітряного нападу ворожих ударних БпЛА, був втрачений винищувач Су-27 Повітряних Сил. Причини інциденту з'ясовує спеціально створена комісія, яка вже розпочала свою роботу", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у телеграмі.

Зазначається, що пілот успішно катапультувався, пошуково-рятувальна команда своєчасно прибула на місце приземлення, льотчика доставлено до медичного закладу для проведення діагностики. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує, стан стабільний.

Теги: #втрата #винищувач #су27

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:20 22.12.2024
Американський винищувач був помилково збитий вогнем свого крейсера - ЗМІ

Американський винищувач був помилково збитий вогнем свого крейсера - ЗМІ

19:20 29.08.2024
ЗСУ не вважають, що причиною аварії F-16 була помилка пілота - ЗМІ

ЗСУ не вважають, що причиною аварії F-16 була помилка пілота - ЗМІ

11:24 09.06.2024
На російському аеродромі "Ахтубінськ" уражено багатоцільовий винищувач Су-57 - ГУР Міноборони України

На російському аеродромі "Ахтубінськ" уражено багатоцільовий винищувач Су-57 - ГУР Міноборони України

09:02 08.05.2024
Польща піднімала в повітря винищувачі через російський літак над Балтійським морем

Польща піднімала в повітря винищувачі через російський літак над Балтійським морем

19:37 02.03.2024
Росія після втрати двох А-50 намагатиметься повернути в експлуатацію раніше законсервовані аналогічні літаки, припускають у британській розвідці

Росія після втрати двох А-50 намагатиметься повернути в експлуатацію раніше законсервовані аналогічні літаки, припускають у британській розвідці

19:09 11.01.2024
У США побудовано тисячний винищувач п'ятого покоління F-35

У США побудовано тисячний винищувач п'ятого покоління F-35

10:20 26.06.2023
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про втрату одного літака в червні

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про втрату одного літака в червні

20:46 19.03.2023
Український Bayraktar TB-2 витримав атаку російського винищувача

Український Bayraktar TB-2 витримав атаку російського винищувача

11:04 11.09.2022
ПС ЗСУ збили ворожий Су-34

ПС ЗСУ збили ворожий Су-34

12:27 03.08.2022
В Україні 60% ВПО втратили роботу – дослідження МОМ

В Україні 60% ВПО втратили роботу – дослідження МОМ

ВАЖЛИВЕ

Януковича і начальника його охорони Кобзаря засуджено до 15 і 10 років позбавлення волі відповідно

Україні надважливо провести уніфікацію безпілотних систем - заступник міністра оборони

Україна вже використовує на фронті понад 95% дронів власного виробництва – заступник міністра оборони

Окупанти за добу втратили 1160 осіб та 105 од. автотехніки - Генштаб

Україна готова рухатись максимально швидко у дипломатії, але саме США можуть зробити найбільш відчутні кроки - Зеленський

ОСТАННЄ

Мінкультури планує запустити Платформу культурного відновлення для регіонів

В Новоекономічному Донецької області троє загиблих внаслідок ворожої атаки

Міноборони у травні планує запустити у "Резерв+" два нових типи відстрочок

Міндовкілля і ДСНС України передали Чорнобильському біосферному заповіднику спецтехніку для гасіння пожеж

Без повного припинення вогню будь-які заяви Кремля про переговори є маніпуляцією - ЦПД

Єрмак: Усі заяви РФ про мир без припинення ними вогню - брехня

Точицький: До 2030 року ми бачимо Україну як країну, яка створює культурні стандарти нового типу

"Епіцентр" повідомив про технічний збій

Януковича і начальника його охорони Кобзаря засуджено до 15 і 10 років позбавлення волі відповідно

КАІ, Ботсад ім. Гришка і Держцентр національно-патріотичного виховання отримали статус критично важливих

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА