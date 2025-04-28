Україна втратила винищувач Су-27, пілот катапультувався

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Вранці, 28 квітня, під час відбиття повітряного нападу ворожих ударних БпЛА було втрачено винищувач Су-27, пілот успішно катапультувався, причини інциденту з'ясовує спеціальна комісія, повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Уранці 28 квітня 2025 року, під час виконання комплексного бойового завдання з авіаційної підтримки військ та відбиття повітряного нападу ворожих ударних БпЛА, був втрачений винищувач Су-27 Повітряних Сил. Причини інциденту з'ясовує спеціально створена комісія, яка вже розпочала свою роботу", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у телеграмі.

Зазначається, що пілот успішно катапультувався, пошуково-рятувальна команда своєчасно прибула на місце приземлення, льотчика доставлено до медичного закладу для проведення діагностики. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує, стан стабільний.