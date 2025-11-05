Інтерфакс-Україна
Події
13:06 05.11.2025

Міжнародний Реєстр збитків для України відкрив категорію заяв щодо втрати житла або місця проживання

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, відкрив для подання заяв нову категорію — A3.3 "Втрата житла або місця проживання", повідомляє Міністерство юстиції України.

"Ця категорія призначена для фізичних осіб, які втратили житло або місце проживання, яке є їх домом — незалежно від реєстрації місця проживання та права власності на нього", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у середу.

Заяви можна подати щодо факту втрати житла або місця проживання, включаючи повʼязану з цим втрату звичайних особистих речей, а також витрати, понесені на забезпечення нового житла та переїзд.

Заяви про пошкодження або знищення житлового нерухомого майна подаються власниками у категорії А3.1 "Пошкодження або знищення житлового нерухомого майна". Заяви щодо особистих речей, які мають виняткову цінність або є рідкісними, можуть подаватися в категорії А3.7 "Інші економічні втрати", коли ця категорія буде доступна до подання заяв.

Усі заяви до міжнародного Реєстру збитків подаються через вебпортал Дія.

На сьогодні Реєстром збитків відкрито 14 категорій заяв, зокрема щодо вимушеного внутрішнього переміщення, порушення особистої недоторканності та пошкодження або знищення житлового та нежитлового нерухомого майна.

