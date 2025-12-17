Свириденко анонсувала оновлення подання заяв до Реєстру збитків через Дію

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко анонсувала оновлення в порядку подання заяв до міжнародного Реєстру збитків через портал Дія щодо заподіяної Росією шкоди.

"Працюємо над тим, щоб Росія понесла відповідальність за всю шкоду, завдану українцям. Один із інструментів цього процесу - міжнародний Реєстр збитків. Оновили порядок подання заяв до міжнародного Реєстру збитків через портал Дія", - написала вона в телеграмі.

Відтак, тепер податися зможуть не лише фізичні особи, а й юридичні особи та державні органи України, зокрема щодо пошкодження і знищення житлових об’єктів, критичної інфраструктури та інших об’єктів.

Свириденко підкреслила, що подання заяв стане можливим найближчим часом.

Крім того, з квітня 2024 року майже 90 тисяч людей уже подали заяви в 14 категоріях Реєстру через портал Дія.

"Розглядати ці заяви та ухвалювати рішення про компенсацію за завдані збитки буде Компенсаційна комісія. Її заснували вчора 35 держав, підписавши відповідну Конвенцію", - пояснила міністерка.

Подати заяву до Реєстру збитків можна в розділі https://diia.gov.ua/services/categories/gromadyanam/reparatsii-mizhnarodnyi-reiestr-zbytkiv