Інтерфакс-Україна
Події
21:37 17.12.2025

Свириденко анонсувала оновлення подання заяв до Реєстру збитків через Дію

1 хв читати
Свириденко анонсувала оновлення подання заяв до Реєстру збитків через Дію

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко анонсувала оновлення в порядку подання заяв до міжнародного Реєстру збитків через портал Дія щодо заподіяної Росією шкоди.

"Працюємо над тим, щоб Росія понесла відповідальність за всю шкоду, завдану українцям. Один із інструментів цього процесу - міжнародний Реєстр збитків. Оновили порядок подання заяв до міжнародного Реєстру збитків через портал Дія", - написала вона в телеграмі.

Відтак, тепер податися зможуть не лише фізичні особи, а й юридичні особи та державні органи України, зокрема щодо пошкодження і знищення житлових об’єктів, критичної інфраструктури та інших об’єктів.

Свириденко підкреслила, що подання заяв стане можливим найближчим часом.

Крім того, з квітня 2024 року майже 90 тисяч людей уже подали заяви в 14 категоріях Реєстру через портал Дія.

"Розглядати ці заяви та ухвалювати рішення про компенсацію за завдані збитки буде Компенсаційна комісія. Її заснували вчора 35 держав, підписавши відповідну Конвенцію", - пояснила міністерка.

Подати заяву до Реєстру збитків можна в розділі https://diia.gov.ua/services/categories/gromadyanam/reparatsii-mizhnarodnyi-reiestr-zbytkiv

 

Теги: #свириденко #реєстр_збитків

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:49 16.12.2025
Знайдено можливість вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності - Свириденко

Знайдено можливість вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності - Свириденко

16:14 16.12.2025
Уже 300 тис. українців активували програму "3000 км Україною" від УЗ, оформлено понад 24 тис. квитків - Свириденко

Уже 300 тис. українців активували програму "3000 км Україною" від УЗ, оформлено понад 24 тис. квитків - Свириденко

16:03 16.12.2025
Понад 410 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, завтра останній день подачі - Свириденко

Понад 410 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, завтра останній день подачі - Свириденко

17:06 15.12.2025
Свириденко: пошкодження енергосистеми в Одесі суттєві, тому відновлення мереж всього міста потребує часу

Свириденко: пошкодження енергосистеми в Одесі суттєві, тому відновлення мереж всього міста потребує часу

18:27 14.12.2025
Україна висловлює співчуття Австралії у зв’язку з терактом в Сіднеї - Свириденко

Україна висловлює співчуття Австралії у зв’язку з терактом в Сіднеї - Свириденко

13:06 05.11.2025
Міжнародний Реєстр збитків для України відкрив категорію заяв щодо втрати житла або місця проживання

Міжнародний Реєстр збитків для України відкрив категорію заяв щодо втрати житла або місця проживання

17:01 17.09.2025
Реєстр збитків для України RD4U доповнився категоріями про насильницьке переміщення дітей і дорослих - Мудра

Реєстр збитків для України RD4U доповнився категоріями про насильницьке переміщення дітей і дорослих - Мудра

09:44 17.09.2025
У Реєстрі збитків до кінця року буде відкрито категорії для бізнесу та держсектору - Свириденко

У Реєстрі збитків до кінця року буде відкрито категорії для бізнесу та держсектору - Свириденко

11:47 20.08.2025
Австралія приєдналася до міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України

Австралія приєдналася до міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України

16:01 21.05.2025
Україна працює над відкриттям до кінця 2025р всіх 45 категорій Реєстру збитків - Шмигаль

Україна працює над відкриттям до кінця 2025р всіх 45 категорій Реєстру збитків - Шмигаль

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Робота з відновлення енергопостачання в регіонах "має бути оперативною, і відповідальність за це персональна"

Зеленський: Заяви РФ щодо продовження війни у 2026 р. потребують сміливості наших партнерів

"Слуга народу" обрала новим лідером партії першого віцеспікера парламенту Корнієнка - Арахамія

Рішення саміту ЄС матимуть наслідки як для України, так і для самого Союзу

Шмигаль: Підписано низку нових домовленостей з Німеччиною на понад EUR1,2 млрд

ОСТАННЄ

США та РФ на вихідних в Маямі обговорять шляхи припинення війни в Україні - ЗМІ

У Франції за запитом ДБР провели обшуки в ексгенпрокурора Піскуна

Україна виконала норматив призначення суддів за програмою Ukraine Facility

Кабмін схвалив законопроєкти щодо приєднання України до SEPA – Мінфін

Уже 32 постраждалих через ворожу атаку Запоріжжя

Кабмін перерозподілив кошти на компенсації для придбання житла ще понад 200 ветеранам з інвалідністю

Мерц підтвердив намір використати заморожені російські активи для фінансування ЗСУ

Європарламент проголосував за "військовий Шенген"

Дунайська комісія ухвалила рішення щодо реєстру збитків від агресії РФ на Нижньому Дунаї – віцепрем’єр

США призупинили санкції проти низки російських банків

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА