17:01 17.09.2025

Реєстр збитків для України RD4U доповнився категоріями про насильницьке переміщення дітей і дорослих - Мудра

Нові категорії "Насильницьке переміщення або депортація дітей" (A2.8) та "Насильницьке переміщення або депортація дорослих" (А2.9) відкриті в реєстрі збитків для України (RD4U) в середу, повідомила заступник керівника Офісу президента Ірина Мудра.

"Категорія A2.8 Насильницьке переміщення або депортація дітей призначена для заяв, пов’язаних з дітьми, які були переміщені насильницьким шляхом в межах міжнародно визнаної території України, в тому числі на тимчасово-окуповані території або депортовані за її межі України, зокрема до РФ чи третіх держав, 24 лютого 2022 року або пізніше. Категорія A2.9 Насильницьке переміщення або депортація дорослих охоплює осіб, які також стали жертвами насильницького переміщення всередині України або депортації до інших країн у результаті дій, вчинених під контролем Російської Федерації, 24 лютого 2022 року або пізніше", - повідомляється в пресрелізі Реєстру.

Під "насильницьким переміщенням" мається на увазі примусове виселення або інші дії, які змусили особу залишити місце проживання та переїхати до іншого місця на території України. "Депортація" означає переміщення особи за межі України — до РФ або іншої країни — проти її волі, вказується в документі.

В RD4U додали, що запуск категорій A2.8 та A2.9 – це ще один крок у виконанні їх мандату щодо фіксації збитків, завданих агресією РФ проти України, "а також складова ширших зусиль із забезпечення справедливих репарацій для всіх постраждалих від агресії".

Згідно з документом, дитиною є фізична особа, яка на момент події, про яку йдеться, не досягла вісімнадцятирічного віку, якщо за законом, що застосовується до дитини, повноліття не настає раніше.

Реєстр збитків для України (RD4U) створений для обліку заяв про компенсацію збитків, втрат та шкоди, заподіяних агресією РФ з 24 лютого 2022 року. Це перший крок до створення механізму, який забезпечить справедливість і компенсацію. Станом на сьогодні до Реєстру приєдналися 44 держави та Європейський Союз. Реєстр був заснований під егідою Ради Європи у травні 2023 року.

