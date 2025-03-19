Інтерфакс-Україна

Економіка

13:44 19.03.2025

Планується запуск подачі заяв від юросіб та держорганів до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України

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Планується запуск подачі заяв від юросіб та держорганів до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

У Реєстрі збитків, завданих агресією РФ проти України, планується запустити подачу заяв для юридичних осіб та державних органів, установ, підприємств, які також зазнали суттєвих втрат, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Україна твердо стоїть на позиції притягнення винних до відповідальності та відновлення справедливості. Закликаємо всіх українців подавати заявки до Реєстру, бо кожна така заява - це крок до того, що росія не залишиться безкарною", - написав Шмигаль у телеграм-каналі за підсумками зустрічі в Києві з делегацією Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.

Прем'єр повідомив, що відсьогодні українці через "Дію" зможуть подавати до міжнародного Реєстру збитків заяви за шістьма новими категоріями: вимушене переміщення всередині країни; серйозні тілесні ушкодження; сексуальне насильство; катування; обмеження свободи (полон); примусова праця чи служба.

За його словами, з делегацією на чолі з головою Ради Реєстру збитків Робертом Спано українська сторона також обговорила розширення співпраці та подальші кроки в роботі. 

"Зокрема, плануємо запуск заяв для юридичних осіб та державних органів, установ, підприємств, які також зазнали суттєвих втрат", - додав він.

 

Теги: #шмигаль #делегація #реєстр_збитків

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