До міжнародного Реєстру збитків у Гаазі додали категорію зниклих безвісти – Федоров

Українці, члени родин яких зникли безвісти в результаті російської агресії, можуть звернутися до міжнародного Реєстру збитків у Гаазі за компенсацією, повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запустили нову категорію заяв до міжнародного Реєстру збитків. Якщо ваш батько, мати, чоловік, дружина, дитина або інший близький родич зникли безвісти – подайте заяву в Дії про відшкодування всіх пережитих страждань", – написав Федоров в телеграм-каналі.

Він відзначив, що міжнародний Реєстр збитків – основа майбутніх репарацій, а також голос України для всього світу.

"Кожна заява – чіткий сигнал про масштаб злочинів, які вчинила росія. Не мовчіть, ворог повинен відповісти за скоєне", - підкреслив міністр.