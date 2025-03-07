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12:24 07.03.2025

Кабмін дозволив подавати заявки до Міжнародного реєстру збитків ще за шістьма категоріями

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Кабмін дозволив подавати заявки до Міжнародного реєстру збитків ще за шістьма категоріями
Фото: https://t.me/dsns_telegram/38479

Кабінет міністрів України дозволив подавати заявки до Міжнародного реєстру збитків ще за шістьма категоріями, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Працюємо над створенням Міжнародного компенсаційного механізму. Перший крок вже успішно зроблено. Це робота Міжнародного реєстру збитків. Наразі через "Дію" українці можуть подати заяву за категорією "Пошкоджене або знищене житло", а також за категорією "Смерть близького члена сім'ї". Сьогодні приймаємо постанову, яка дозволить подавати заяви ще за шістьма категоріями", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, йдеться про такі категорії: "Пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна", "Втрата доступу та контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях", "Серйозні тілесні ушкодження", "Примусова праця".

"Українці зможуть подати відповідні заяви, а ми будемо працювати над тим, аби росія заплатила за свої злочини", - підкреслив прем'єр.

Теги: #реєстр_збитків #категорії

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