Кабмін дозволив подавати заявки до Міжнародного реєстру збитків ще за шістьма категоріями

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Кабінет міністрів України дозволив подавати заявки до Міжнародного реєстру збитків ще за шістьма категоріями, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Працюємо над створенням Міжнародного компенсаційного механізму. Перший крок вже успішно зроблено. Це робота Міжнародного реєстру збитків. Наразі через "Дію" українці можуть подати заяву за категорією "Пошкоджене або знищене житло", а також за категорією "Смерть близького члена сім'ї". Сьогодні приймаємо постанову, яка дозволить подавати заяви ще за шістьма категоріями", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, йдеться про такі категорії: "Пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна", "Втрата доступу та контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях", "Серйозні тілесні ушкодження", "Примусова праця".

"Українці зможуть подати відповідні заяви, а ми будемо працювати над тим, аби росія заплатила за свої злочини", - підкреслив прем'єр.